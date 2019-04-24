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Metrobüste 'cinsel saldırı' şüphelisi kendini böyle savundu

Metrobüste bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

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İstanbul Avcılar'da metrobüste bir kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. 
 
Alınan bilgiye göre, dün Avcılar Saadetdere mevkisinde metrobüste bir kadın, yanındaki kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek, vatandaşlardan yardım istedi.
 
Metrobüsteki vatandaşlarca yakalanan şüpheli F.Ö, Saadetdere metrobüs durağında polis ekiplerince gözaltına alındı. Kadın yolcu N.C. de polis merkezine giderek, şüpheli hakkında şikayette bulundu. 
 
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda, suçlamaları reddetti. Şüpheli F.Ö, kadının metrobüste kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla bağırması üzerine korktuğunu ve bu nedenle altını ıslattığını öne sürdüğü öğrenildi. 
 
Olayı araştıran polis ekipleri, kadın ve şüphelinin kıyafetlerini incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. 
 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

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