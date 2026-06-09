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Metrobüste ''yan baktın'' cinayeti! Vahşet anı görüntülendi

Esenyurt'ta metrobüs durağında çıkan 'yan bakma' tartışmasında bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA9 Haziran 2026 Salı 07:10 - Güncelleme:
Metrobüste ''yan baktın'' cinayeti! Vahşet anı görüntülendi
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Mevlana Mahallesi'ndeki metrobüs durağında F.A'nın bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde çıkan tartışmada F.A'nın bıçaklanması sonucu yere yığıldığı anlar yer aldı.

Mevlana Mahallesi'ndeki Beylikdüzü metrobüs durağında dün F.A. (22) ile B.B. (18) ve M.B arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında bıçakla yaralanan F.A. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, şüpheliler B.B. ile babası M.B'yi gözaltına almış, zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilmişti.

Metrobüste "yan baktın" cinayeti

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