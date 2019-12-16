Beşiktaş ve Karaköy’deki çirkin saldırılara bir yenisi daha eklendi. İstanbul’da bir metroda, kimliği henüz bilinmeyen bir kadın, çarşaflı kadınlara saldırdı. Araya giren insanlara aldırış etmeyen saldırgan, kadınlara ‘Kara Fatma’ ve ‘IŞİD’li’ diyerek hakaretler savurdu. Ortalığın savaş alanına döndüğü anlar ise yolculardan biri tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla tepkiler de çığ gibi büyüdü. ‘Kara Fatma’ etiketi Twitter’da gündem oldu.

BİNLERCE KİŞİ AYIBI KINADI

Toplumu ayrıştırma ve ötekiliştirme gayesinden başka hiçbir amaç gütmeyen saldırı sonrası binlerce kullanıcı, yapılan ayıbı kınayan paylaşımlarda bulundu.

Öte yandan saldırganın hakaret olarak kullandığı Kara Fatma, Türk kadınının kurtuluş mücadelesindeki yiğitliğinin sembollerinden olan Fatma Seher’in takma adı. Kara Fatma, İstiklal Harbin’de 300 kişilik birliği idare eden, İstiklal Madalyası sahibi bir kadın kahraman.