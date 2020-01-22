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Güncel

Metroda FETÖ'nün propagandasını yapan 4 kişi gözaltına alındı

Ankara’da metroda seyahat ederken terör örgütü FETÖ’nün propagandasını yapan ve görüntüleri sosyal medyada dolaşan 4 kişi gözaltına alındı.

22.01.2020  16:49 - Güncelleme: 22.01.2020  17:01

Dava bitmeden darbecilerin toplantı görüntüleri ortaya çıktı

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