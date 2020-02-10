İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0201
  • EURO
    6,5863
  • ALTIN
    304.338
  • BIST100
    117868
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Metroda 'koronavirüs' şakası yaptı, gözaltına alındı
Güncel

Metroda 'koronavirüs' şakası yaptı, gözaltına alındı

Rusya'da metroda, maskeli bir genç yere düşerek titremeye başladı. Yolcuların korkuyla gençten uzaklaştığı görüldü. Daha sonra gencin sosyal medyada paylaşmak için 'koronavirüs' şakası yaptığı anlaşılınca, Rus polisi genci gözaltına aldı.

DHA10.02.2020  16:47 - Güncelleme: 10.02.2020  16:47

Rusya’nın başkenti Moskova’da maskeli bir genç, metroda insanların arasında yere düştü. Yerde titreyen genci gören diğer yolcular, panikle gençten uzaklaşmaya çalıştı. Tren durağa yaklaştığında ise kapıların açılmasıyla insanlar kaçmaya başladı. Olayın şaka olduğunun anlaşılması üzerine Rusya İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Rus polisi, kimliğini tespit ettiği Alexei Popov adlı genci gözaltına aldı. Popov, metroda kimsenin maske takmadığına dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını savundu. Popov, holiganlık ile suçlandı.

İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve zırhlı araç sevkiyatı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası
Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı
BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı

BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı

Türk dizilerine fetvalı yasak
Türk dizilerine fetvalı yasak

Türk dizilerine fetvalı yasak

'Türkiye'ye sunacağız'
'Türkiye'ye sunacağız'

'Türkiye'ye sunacağız'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.