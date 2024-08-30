İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2024 Cuma / 25 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0563
  • EURO
    37,7526
  • ALTIN
    2764.71
  • BIST100
    9833.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Metroda yabancı uyruklu çocuğa saldırıda bulunmuştu: Yeni gelişme
Güncel

Metroda yabancı uyruklu çocuğa saldırıda bulunmuştu: Yeni gelişme

İstanbul'da metroda yabancı uyruklu bir çocuğa saldırıda bulunan kişi adliyeye sevk edildi.

AA30 Ağustos 2024 Cuma 12:01 - Güncelleme:
Metroda yabancı uyruklu çocuğa saldırıda bulunmuştu: Yeni gelişme
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yenikapı-Hacıosman metrosunda yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 41 yaşındaki D.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, metrosunda seyahat ederken çocuğun bir kişinin ayağına çarpıp küfür etmesi üzerine kendisini durduramadığını ve olayın gerçekleştiğini iddia ettiği öğrenildi.

İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunulduğuna ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Kimliği tespit edilen şüpheli, gözaltına alınmıştı.

Metroda satış yapan çocuğa fiziksel saldırıda bulunan kişiye soruşturma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.