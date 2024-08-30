Metroda yabancı uyruklu çocuğa saldırıda bulunmuştu: Yeni gelişme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yenikapı-Hacıosman metrosunda yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 41 yaşındaki D.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, metrosunda seyahat ederken çocuğun bir kişinin ayağına çarpıp küfür etmesi üzerine kendisini durduramadığını ve olayın gerçekleştiğini iddia ettiği öğrenildi.

İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunulduğuna ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Kimliği tespit edilen şüpheli, gözaltına alınmıştı.

Metroda satış yapan çocuğa fiziksel saldırıda bulunan kişiye soruşturma