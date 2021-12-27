Metrodaki bıçaklı saldırgan için karar!

DHA 27 Aralık 2021 Pazartesi 15:19 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 15:19

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüphelinin eylemlerine ilişkin soruşturma devam ederken savcılık, şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebiyle soruşturma dosyasını nöbetçi hakimliğe gönderdi.

Şüpheli Emrah Y.'nin hakimlikteki savunmasında "Yaptığım olaydan pişmanım. Olay karşı tarafın kışkırtmasıyla bu hale gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

Hakimlik de şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.