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Metruk binada çıkan yangın korkuttu

İstanbul'un Pendik ilçesinde metruk bir binanın çatısında çıkan ve yandaki yapıya sirayet eden yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

AA8 Haziran 2022 Çarşamba 04:04 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Ağırbaşlı Sokak'taki metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, yan taraftaki binaya da sirayet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yan taraftaki binada hasar oluştu.

Yangını izlemek isterken kalabalık oluşturan bazı vatandaşlar, polis ekiplerince uyarıldı.

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