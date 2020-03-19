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Metruk binada yakılan ateş yangına sebep oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir vatandaşın metruk binada ısınmak için yaktığı ateş sebebiyle çıkan ve tüm binayı saran yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

IHA19 Mart 2020 Perşembe 11:37 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 11:37
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Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Veli Ahmet Mahallesi Hasan Eybeyoğlu Sokağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk binaya giren Feridun A., ısınmak için ateş yaktı. Feridun A.’nın yaktığı ateş kısa sürede ahşapları tutuşturdu. Ahşapların tutuşması sonucunda kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sardı. Alevleri söndüremeyen Feridun A. durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, metruk bina kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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