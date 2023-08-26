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Metruk binada yangın çıktı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 3 katlı binanın çatısı bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu Yangını kontrol altına aldı.

IHA26 Ağustos 2023 Cumartesi 05:58 - Güncelleme:
Metruk binada yangın çıktı
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Olay, saat 04.00 sıralarında İstanbul Sancaktepe ilçesi, Abdurrahman mahallesi, Şahit sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 3 katlı metruk binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alındı. Yanan binada hasar oluşurken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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