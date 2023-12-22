İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2023 Cuma / 10 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1835
  • EURO
    32,1311
  • ALTIN
    1921.93
  • BIST100
    7764.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Metruk binayı ateşe verdiler

İstanbul'un Kartal ilçesinde kimliği belirsiz kişiler metruk binayı ateşe verdi.

IHA22 Aralık 2023 Cuma 09:04 - Güncelleme:
Metruk binayı ateşe verdiler
ABONE OL

Kartal'da metruk bina kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Olay, saat 07.30 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Yukarı Mahallesi, Doktor Sadık Ahmet Sokak üzerindeki bir metruk binada yaşandı. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen şahıslar depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle bir süredir atıl durumda duran binayı ateşe verdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.