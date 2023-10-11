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Metruk bir binada yangın çıktı: Yol trafiğe kapandı

Küçükçekmece E-5 yan yolda bulunan metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle E-5 yan yol Avcılar istikameti bir süre trafiğe kapanırken yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

IHA11 Ekim 2023 Çarşamba 09:51 - Güncelleme:
Metruk bir binada yangın çıktı: Yol trafiğe kapandı
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Yangın, saat 08.00 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesi E-5 yan yoldaki bir metruk binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, karton toplayan üç kişinin yaşadığı iki katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. E-5 yan yol Avcılar istikameti ise tamamen trafiğe kapandı. Yaralının olmadığı yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından yol trafiğe açılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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