En güzel Mevlid Kandili 2018 mesajları sözleri SMS Whatsapp Facebook İnstagram Mevlid Kandili resimli mesajları

Mevlid Kandili mesajları resimli 2018 En güzel Mevlid Kandil mesajları sözleri, Mevlid Kandili yeni, kısa, en güzel ve resimli mesajları SMS Whatsapp Facebook İnstegram üzerinden paylaşılacabilecek en güzel Mevlid Kandili mesajları burada! Mevlid Kandili, Hz. Muhammed (S.A.V) 'in doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının onikinci gecesi olan tüm müslümanlar için çok önemli bir yer taşımakta. Resimli Mevlid Kandili mesajları ile bu önemli günün coşkusunu sevdiklerinizle birlikte yaşamak isteyenler için ayrıntıları bu haberimizde. azreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili'nde Müslümanlar camileri dolduracak. Mevlid Kandili 19 Kasım Pazartesi gününü, 20 Kasım Salı gününe bağlayan gece idrak edilecek. Kandil mesajları sık sık aranan konulardan birisi oldu. Biz de sizler için 2018 yılının en güzel kandil mesajlarını toparladık. 19 Kasım 2018 Pazartesi gününe denk gelen, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S)'in doğumu olarak kabul edilen Mevlid Kandili ile ilgili en güzel mesajları buradan ulaşabilirsiniz. 2018 Mevlid Kandili yeni kısa ve resimli kandil mesajlarını bu başlık altından rahatlıkla indirerek Whatsapp, Facebook ve SMS'ten yakınlarınıza gönderebileceksiniz. 19 Kasım Mevlid kandili mesajlarını haberimizde sizler için hazırladık. 2018 Kandil mesajlarının yanı sıra bu anlamlı gece hakkındaki merak edilen tüm detayları star.com.tr haber sitemiz üzerinden bulabilirsiniz.

Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin sene-i devriyesinin bu yıl hangi tarihe denk geleceği, milyonlarca Müslüman'ın merak ettiği konu olmaya devam ediyor. Bu kutlu gün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mevlid-i Nebi haftası olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peygamberler sultanının dünyaya teşriflerinin yıl dönümü, İslam alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Bu özel günü ibadet ederek geçirmek ve o günün manevi atmosferini en güzel şekilde yaşamak isteyen milyonlarca kişi, 2018 Mevlid Kandili tarihi hakkında bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi.

Hz. Peygamber'in dünyaya geldiği gün olarak bilinen ve yaşanan Mevlid Kandili, 19 Kasım Pazartesi günü idrak edilecek. Mevlid Kandili'ini heyecanla bekleyen Müslümanların internette en çok arattığı şeylerden biri kandil mesajları oluyor. Mevlid Kandili 19 Kasım Pazartesi gününü, 20 Kasım Salı gününe bağlayan gece idrak edilecek. En güncel ve güzel Mevlid Kandili mesajlarını ve dualarını sizler için derledik.

RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2018



Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Mevlit kandiliniz mübarek olsun.



Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla”ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.



Bu gece peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa SAV ‘in dünyaya şereflendirdiği gecedir. O peygamber ki insanların sapıklıkta sınır tanımadığı, cehalette en üst seviyelere ulaştığı, küfür ve şirkin kölesi olduğu bir zamanda dünyaya şeref vermiş ve dünyaya ilahi bir nur, rahmani bir şifa olmuştur. Dularımız bu gece eksik olmasın, kalplerimiz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun!



Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.



Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.



Allah’tan sevgi, sağlık ve mutluluk diler bu mübarek gecede dualarınız kabul, kandiliniz kutlu olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlid kandiliniz mübarek olsun.



Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.



Allah’ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Hayırlı kandiller!



Bin aydan daha hayırlı bu mübarek gecenin büyüsüne kapılmanız dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.



Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..



Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.





Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.



Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandili mübarek olsun.



Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.



Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller.



Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.





Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..



Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Hayırlı kandiller!



Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.



Varligi ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez.



Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.



Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, hayırlı kandiller.



Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.



Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadetkervana gelip kapında dursun. Bütün melekler sizinle, dualarınız kabul Mevlit Kandilin Mübarek Olsun…





Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Mevlit Kandilin Mübarek Olsun…



Bu gece mevlit gecesi dua edelim. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af olsun. Mevlit Kandilin Mübarek Olsun…



Ey güzeller güzelinin geldiği bu gece gecelerin en güzelisin. Bu doğuş hepimizin doğuşu, bu gece her yer apaydın olsun. Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun…



Gönlünüz ferah, aklınız sıhhatli olsun. Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun…



Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.



İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.



Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun.Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.



Mübarek Mevlid kandilinizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.





Allahumme salli ala seyyidina Muhammed in ve ala ali seyyidina Muhammed. Kandiliniz mübarek olsun.



Cennete il çağrılacak olanlar varlıkta da darlıkta da Allah’a en çok hamd edenlerdir. (Hadisi Şerif) Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.



Bugün Peygamber efendimizin doğduğu gündür. Peygamber efendimiz yılında rebi’ül evvel ayının gecesi doğmuştur. Her yıl bu günde müslümanlar peygamberimizin dünyaya gelişini dualarla anarlar. Bu gece eller semaya kalkar, yürekler yaratana onun için açılır. Kandiliniz mübarek olsun.



Bu gece Cenab-ı Hak’ın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir Hepimiz için hayırlı olsun!



Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.



Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Hayırlı kandiller. .



- Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.



-Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için,insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için.Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun. .



-Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.





- Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.



-Allah hepimize Efendimiz'in(sas)şefkatiyle dünyaya bakabi



-Biz Seni ancak âlemlere Rahmet olarak Gönderdik (Enbiya' 107) - Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun



-"Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller



-Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.



Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun, bu kandilde İslam birliği için dua etmeyi, dünyadaki zulmün bitmesini Allah'tan istemeyi unutmayalım.



-Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim! İyi ki doğdun ya Resulullah. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun



-Hayırlı Kandiller "Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dökül"



-Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği, umutlu ve sevgi dolu kandiller olması dileğiyle Hayırlı Kandiller .



-"Peygamber efendimiz o büyük mahkemede ümmetim diye secde ederken. Rabbimize vereceği listede bulunmak dileğiyle." Hayırlı Kandiller.



-Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Cenabi Mevla o kutlu doğumun manasını idrake bizi muvaffak kılsin.



-Hangi görüşten olursak olalım; gelin bu gece Peygamber Efendimizin şefaat sancağı altında olabilmek için dua edelim.. Hayırlı kandiller..



-Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle...



-"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür." Hayırlı Kandiller



Bu gece peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa SAV 'in dünyaya şereflendirdiği gecedir. O peygamber ki insanların sapıklıkta sınır tanımadığı, cehalette en üst seviyelere ulaştığı, küfür ve şirkin kölesi olduğu bir zamanda dünyaya şeref vermiş ve dünyaya ilahi bir nur, rahmani bir şifa olmuştur. Dualarımız bu gece eksik olmasın, kalplerimiz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun!



Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.



Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.



Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.





Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.



İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.



Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.



Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.”



”Mevlid kandiliniz mübarek olsun. ALLAH sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.”



”Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere. Mevlid Kandilin Mübarek Olsun.”



”Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Mevlid kandiliniz kutlu olsun.”



”Allah’ım! Rahman sıfatının hakkı için onu hak yoldan ayırma, ayağını kaydırma, kalbini bulandırma, can acısı duyurma, sevdiklerinden ayırma. Eve hep mutlu, huzurlu ve bereketli olsun. Duaları kabul, ibadetleri makbul olsun. Peygamber Efendimiz şefaatçisi olsun. Her şey gönlünce olsun. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.”



”Bu gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun kandiliniz mübarek olsun.”



”Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, belki durgun belki yorgun, yinede mutlu ve umutlu nice hayırlı kandillere.”



”Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.”



”Allah’tan sevgi, sağlık ve mutluluk diler bu mübarek gecede dualarınız kabul, kandiliniz kutlu olsun.”



”Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.”



Hu diyelim dilde zikir yurekte şükür olsun. Hayy diyelim iman da aşk ihsan da vuslat olsun.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun..



-Tarihte bugün: Güneş'in Mekke'den doğduğu saptandı. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun....



-Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun



-Mübarek günler vardır , beraberce kutlamak için . Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun .



-"Es -Selamun Aleykum; Nuruyla alemimizi Şereflendiren Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanızı dileriz. ~Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun~



-'Süphesiz, Allah ve Melekleri Peygambere Salat Ediyorlar.' Ey iman edenler! Sizde ona Salat edin, Selam edin.Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun



-Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.



- Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.



Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.



Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.



Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için. Kandiliniz mübarek olsun.



Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.





Mevlid Kandili



Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.



Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.



İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.



Mevlid Kandili bütün insanlığa sevgi, rahmet, huzur ve barış getirsin. Sevgili Peygamberimizi daha iyi tanımamıza vesile olsun.

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI BAŞLADI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonunda 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışı'nda yaptığı konuşmada, pazartesi gecesi idrak edilecek Leyle-i Mevlid-i tebrik etti. Peygamber Hazreti Muhammed'in veladeti vesilesiyle bir sene-i devriyesine ulaşmayı nasip ettiği için Yüce Mevla'ya sonsuz hamd ettiğini ifade eden Erdoğan, daha sonra "Askın İle Meydana Geldim Ya Rasulallah" naadını okudu.



"Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım sözüne mazhar olan, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgililer sevgilisi Peygamber-i Zişan Efendimize salat ve selam gönderiyorum." diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"Peygamberler sultanının, dünyaya teşriflerinin yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz ve ümmeti Muhammed için manevi bir uyanışa, yeni bir dirilişe, yeni bir şahlanışa vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Allah'ın selamı, Ehl-i Beyt'in, Ashab-ı Kiram'ın ve 14 asırdır kalplerimizi ilim, hikmet ve irfanlarıyla yoğuran tüm hak aşıklarının üzerine olsun diyorum.



Mevlid-i Nebi idrak etmeye vesile olan, bu güzel atmosferde gönülleri buluşturan Diyanet İşleri Başkanlığına, başkan ve ekibine şükranlarını sunan Erdoğan, bu güzel geceyi vesile kılarak yapılan etkinliklerin, toplantı ve çalışmaların, insanlık için öğretici bir fırsata, bir tefekkür ve tezekkür fırsatına tahvil olmasını diledi.

DİYANET ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER YAPACAK



Geçtiğimiz yıl yapılan, Diyanet İşleri Başkanlığının yönetmelik değişikliği ile "Kutlu Doğum" haftasının adı "Mevlid-i Nebi" olarak değişmiş, haftanın başlangıcının ise Hicri Takvim'e göre Rebiülevvel ayının 12'nci günü olmasına karar verişmişti. Bu bilgilere göre Mevlid-i Nebi Haftası bu yıl 19 Kasım Pazartesi başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Mevlid-i Nebi haftasında, çeşitli programlar düzenleyecek. Bu yılın Mevlid-i Nebi teması da "Peygamberimiz ve Gençlik" olarak belirlendi.



Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli canlı tutmak, Kur’an, sünnet, akıl ve vicdanın rehberliğinde, din hizmetlerini ve din eğitimini yurt içinde ve yurt dışında toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 2018 yılı Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle “Peygamberimiz ve Gençlik” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.



MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?



Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.



Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.