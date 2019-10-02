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Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili 2019 hangi güne denk geliyor?

Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili 2019 hangi güne denk geliyor? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Müslüman alemi için büyük önem teşkil eden Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğduğu mübarek gün olarak kabul edilir. Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü olması sebebiyle bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Mevlid Kandili 8 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Mevlid Kandili'ne dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Müslüman alemi için büyük önem teşkil eden Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğduğu mübarek gün olarak kabul edilir.Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili 2019 hangi güne denk geliyor? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Hz. Muhammed'in (sav) 1448. doğum yıldönümü olarak idrak edilecek Mevlid Kandili'nde kuranlar okunacak, namazlar kılınacak ve dualar edilecek. Mevlid, Türkçe karşılığı ile "doğum zamanı" anlamına gelmektedir. İslam dininin kurucusu Hazreti Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlid Kandili, aynı zamanda Hicri takvimde Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.
 
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN? 
2019 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili Cuma gününe denk geliyor. Mevlid Kandili bu sene 8 Kasım 2019 Cuma günü idrak edilecek.
 

 
 
MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Mevlid, Türkçe karşılığı ile "doğum zamanı" anlamına gelmektedir. İslam dininin kurucusu Hazreti Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlid Kandili, aynı zamanda Hicri takvimde Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.
 
MEVLİD KANDİLİ FAZİLETİ
Bu gece, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.
 

 
Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.
 
İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
 

Yangında tüpün patladığı an kamerada

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