Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu'nun mevkidaşlarıyla görüşmelerinde bölgesel konular ele alındı.

Öte yandan Çavuşoğlu'nun, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüştüğü bildirildi.