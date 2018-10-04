Mevlüt Uysal: “Can Dostlarımızın Yanındayız”

Sokak hayvanları da özel bir öneme sahiptir. Bu nedenle dünyanın en büyük ve modern hayvan bakımevleri İstanbul’da. Kısırkaya ve Tepeören Bakımevleri ile hayvan hakları savunucuları tarafından örnek gösteriliyoruz. Sokağa uzanan sevgi elimizle 365 gün 24 saat can dostlarımızın yanındayız ” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, can dostlarımız olan sokak hayvanları için yıl boyunca kesintisiz hizmet sunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Uysal, “Bizim için tüm canlılar çok değerlidir. Sokak hayvanları da özel bir öneme sahiptir. Bu nedenle dünyanın en büyük ve modern hayvan bakımevleri İstanbul’da. Kısırkaya ve Tepeören Bakımevleri ile hayvan hakları savunucuları tarafından örnek gösteriliyoruz. Bakımevleri ve hayvan hastanelerimizde 9 ayda 150 bin hayvana muayene, tedavi, aşılama, bakım gibi hizmetlerde bulunduk. Çok sayıda hayvanı sahiplendirdik. Toplam 6 tesiste; 65 veteriner hekim olmak üzere 25 veteriner tekniker, 298 yardımcı personel ve 29 nakil aracı (hayvan ambulansı) ile hayvanlara 7 gün 24 saat dünya standartlarında hizmet sunuyoruz. Sokağa uzanan sevgi elimizle 365 gün 24 saat can dostlarımızın yanındayız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ülke olarak hayvanlara olan sevecen yaklaşımımızın dünyaya örnek olduğunu belirterek, “Geçmişimizde ecdadımız hayvanlar adına vakıf kurmuş, kanunlar yayınlamış. Bugün bu geçmişin bilinciyle İBB olarak bir misyon üstlenmiş durumdayız. İstiyoruz ki bir hayvan görüldüğü zaman kimse düşmanlık etmesin. Yardıma ihtiyacı varsa 153’ü arasınlar ve belediyemiz gereğini yapsın. Vatandaşlarımız yaralıyla haber versin. İstanbul’da sokakta bir hayvan bakıma muhtaçsa bizim ekiplerimiz gelsin alsın” dedi.

7 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET SUNULUYOR

İstanbul’da 39 ilçe Belediyesi Veteriner Hizmetleri birim sorumlularından ilçe sınırları içerisinde sokaklarda bulunan sahipsiz hayvan sayısı için verdikleri rakamların toplamı 130.000 sahipsiz köpek, 125.000 sahipsiz kedi bulunduğu öngörülüyor. Sahipsiz hayvanlarla ilgili trafik kazası ve diğer yaralanmalarda müdahale için, 7 gün 24 saat esasına göre Avrupa ve Anadolu Yakası Bakımevi birimlerinde hizmet veriliyor. Bu kapsamda; 2018 yılının ilk 9 aylık döneminde 61.477 tedavi, 31.946 aşılama, 20.496 kısırlaştırma yapılmış, 618 hayvan ise sahiplendirildi.

İBB, 6 BİRİMDE 357 PERSONEL İLE HİZMET VERİYOR

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan; 4 Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı, 1 Hayvan Hastanesi ve Bakımevi, 1 Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi olmak üzere toplam 7 bin 500 hayvan kapasiteli 6 birimde sahipli ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmet veriliyor. Tesislerde 65 veteriner hekim, 25 veteriner teknikeri ve 298 yardımcı personel olmak üzere toplam 388 personel ile görev yapıyor. 29 adet hayvan nakil aracı da sokak hayvanlarına hizmet vermektedir.

SON TEKNOLOJİ İLE TEDAVİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, 2018 yılının ilk 9 aylık bölümünde 51 bin sahipsiz, 2600 sahipli hayvana muayene, 54 bin hayvana tedavi, 29 bin hayvana aşılama ve 14 bin hayvana kısırlaştırma hizmeti verdi. Bu hayvanların 618’i sahiplendirilirken 23 bini mikroçip ile kayıt altına alındı. Bakımevlerinde bulunan ‘osteosentez’ ünitelerinde 2018 yılı içerisinde 1.500 hayvana pin, platin, plaka takma operasyonu yapılarak sağlıklarına kavuşturuldu.

SAHİPSİZ HAYVANLAR TEDAVİ EDİLİP ALINDIKLARI NOKTAYA BIRAKILIYOR

Tesislerde sahipsiz hayvanların aşılama, kısırlaştırma, tedavi, bakım ve beslenmesi yapılıyor. Mikroçip uygulanarak elektronik ortamda hayvanlar kayıt altına alınıyor ve küpe takılarak işaretleniyor. Sahipsiz hayvanlar bu işlemlerin ardından isteyen kişilere sahiplendirilirken, diğer hayvanlar ise alındıkları ortama bırakılıyor.

VETKABİN VE VETBÜS İLE SAHİPSİZ HAYVANLARA SAĞLIK TARAMASI

İBB’nin hayata geçirdiği VetKabin ve VetBüs hayvan sağlığı mobil hizmeti ile sahipsiz hayvanlara sağlık taraması yapılıyor ve küçük operasyonlar gerçekleştirilebiliyor. Vetbüs hizmeti ile sahiplendirme işlemleri de yapılabiliyor.

VETNET İLE HAYVANLAR KAYIT ALTINDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sahipli ve sahipsiz hayvanların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre kayıt altına alınması ve İstanbul genelinde yaşayan sahipsiz hayvanlara ait verilerin tek bir envanter altında toplanması amacıyla VetNet yazılımını hazırladı. Bu yazılım programı ile sahipsiz hayvanlara yönelik bilgi ve belgeler, popülasyon ölçekleri, kurumlarla ortak veri tabanı üzerinden bilgi alışverişi vb. çalışmaların tek elden yürütülmesini sağlanıyor.

DENTİVET İLE CAN DOSTLARIMIZIN AĞIZ VE DİŞ TEDAVİLERİ YAPILIYOR

DentiVET hizmetiyle sahipsiz hayvanlarda görülen ağız ve diş hastalıklarına profesyonel yaklaşım ile diş taşı tedavisi, dolgu, kanal gibi hizmetler veriliyor

DUŞPET İLE 7 AŞAMALI TEMİZLİK İŞLEMİ

DuşPET ile sahiplendirilecek hayvanlara ve sahipli hayvanlara 7 aşamalı otomatik bir yıkama makinesi ve duş teknesi ile temizleme hizmeti veriliyor.

VETİHBAR VE MOTOVET İLE ACİL DURUMLARA HIZLI ERİŞİM

MotoVET hizmeti ile acil ihbarlara daha hızlı müdahale ediliyor.

Çiftlik Hayvanı Nakil Aracı ile yaralı ve hasta çiftlik hayvanlarının daha kolay nakli sağlanıyor.

Vetihbar servisi ile İstanbul’da yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarına müdahale için ihbarlar alınıyor. Bu kapsamda İBB Beyaz Masa üzerinden gelen yaralı ve hasta hayvan ihbarları sisteme kaydedilerek en kısa sürede ekipler yönlendiriliyor ve bakımevlerime getirilerek tedavi altına alınıyor. Bir yıl içinde Vetihbar hizmetine 10 bin 922 yaralı ve hasta hayvan ihbarı yapıldı.

HAYVAN SATIŞ YERLERİ YIL BOYUNCA DENETLENİYOR

Fatih ilçesinde bulunan Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitemizde sahipsiz hayvanların tüm sağlık hizmetleri ücretsiz olarak yapılmaktadır. Sahipli hayvanlara ise Belediye Meclisince onaylanan fiyat tarifesi üzerinden, ücret mukabili hizmet verilmektedir.

İstanbul genelinde vatandaşlarımızdan dilekçe, e-posta ya da Beyaz Masa telefon hattından gelen bildirimler, İBB Veteriner Hizmetleri tarafından değerlendiriliyor. 2017 yılında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında; 834 adet ev ve süs hayvanı satış yeri diğer denetimler ile toplam 2.010 adet iş yeri denetimi gerçekleştirildi.

İBB, OKULLARDA ‘HAYVAN SEVGİSİ EĞİTİMİ’ VERİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından. Yerel Hayvan Koruma Görevlisi ile Ev ve Süs Hayvanı Satış Yeri Çalışanlarına yönelik Hayvan Sağlığı ve Refahı eğitimleri veriliyor.