Mevlüt Uysal: “Bizi gururlandırdınız”

Penaltılarla belirlenen ikinciliği biz aynı zamanda dünya birinciliği sayıyoruz. Bu başarı ödüllendirilerek moral takviyesi olur. Futbol takımımız bundan önce üçüncüydü. Bu sefer ikinci oldu, artık sıra şampiyon olmaya geldi” dedi.

Meksika'nın San Juan de Ios Lagos kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci olan Ampute Milli Futbol Takımı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ı ziyaret etti. Başkan Mevlüt Uysal, Ampute Milli Futbol Takımı’nı, İBB Saraçhane Başkanlık Binası’nda kabul etti. Uysal, Dünya İkincisi olan Milli sporculara sporculara hediye takdim etti.

UYSAL: “ONLARIN BİZİM ÜZERİMİZDE HAKKI VAR”

Programda konuşan Başkan Mevlüt Uysal, Ampute Milli Takımı’nın ziyaretinden çok memnun olduklarını ifade ederek, “Dünya ikincisi olarak bizi gururlandırdılar. ‘Türk halkı hakkını helal etsin’ demişti. Bizim ona söylememiz gerekeni o bize söyledi. Onların bizim üzerimizde hakkı var” dedi.

Kazanılan ikinciliğin büyük bir başarı olduğunu ifade eden Uysal, “Dünya ikinciliği penaltılarla belirlendi. Penaltılarla belirlenen ikinciliği biz aynı zamanda dünya birinciliği sayıyoruz. Bu başarı ödüllendirilerek moral takviyesi olur. Futbol takımımız bundan önce üçüncüydü. Bu sefer ikinci oldu, artık sıra şampiyon olmaya geldi. İstanbullular adına, Büyükşehirimiz adına sizleri kutluyoruz” dedi.

“ TÜM AMATÖR KULÜPLERE DESTEK OLUYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi olarak sporla iç içe olduklarının altını çizen Uysal, “Şu anda dünyanın en fazla lisanslı sporcuya sahip kulübüne sahibiz. İstanbul’daki bütün amatör spor kulüplerine destek oluyoruz. İBB olarak spora ve sporcuya her zaman sahip çıkıyoruz. Vatandaşlarımızı sporla tanıştırmak ve onlara sporu sevdirmek adına elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.



Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak ise “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde iyi bir şampiyona geçirdik. Sonuç iyi olmadı. Pes etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.