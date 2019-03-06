Mevlüt Uysal: Büyükçekmece yerinde saymış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, sabah namazını Büyükçekmece Sinanoba Akşemsettin Camii Camii'nde kılarak güne başladı. Vatandaşlarla hasbihal eden ve Büyükçekmece’nin sorunları hakkında konuşan Başkan Uysal, “Büyükçekmece’de belde belediyeleri kapandığından bu yana yani 2009 yılında sonra hiçbir gelişme hiçbir ilerleme yaşanmamış. Nereye gitsek vatandaşlarımız hizmet eksikliğini anlatıyor. Ne imar planları konusunda ne alt yapıların iyileştirilmesi konusunda herhangi bir çalışma yapılmamış” dedi.

Vatandaşların daha iyi hizmet alabilmeleri için belde belediyelerin kapatıldığının altını çizen Uysal şöyle devam etti: “Ama Büyükçekmece ne yazık ki bu durumdan nasibini alamamış. Büyükçekmece’de vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için yakın ilçelere gitmek zorunda kalıyor. Büyükçekmece, İstanbul’un en güzel ilçesi ancak hizmet eksikliğinden dolayı gereken ilgiyi göremiyor. Bir misafiriniz gelse Büyükçekmece’de götüreceğiniz yer maalesef yok. Eski yıllarda Büyükçekmece’nin çok gerisinde olan, gelişmemiş olan ilçeler şu anda Büyükçekmece’nin çok ilerisinde. Büyükçekmece senelerdir yerinde saymış bir durumda. Biz geldiğimizde yıllardır hizmet alamamış hizmet eksikliği olan Büyükçekmece’de hizmetleri birer birer tamamlayacağız.”

Başkan Uysal sabahın erken saatlerinde başladığı programlarına Büyükçekmece’nin sitelerini ziyaret ederek devam etti. Site sakinleriyle hasbihal eden Uysal, Büyükçekmece için projelerini anlattı ve vatandaşların sorunlarını dinledi