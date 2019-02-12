Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'de imar sorununu çözeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Uysal dün de Muratçeşme ve Fatih Mahallelerindeki seçim irtibat bürolarını ziyaret ederek “Söz Sizde” programlarına katıldı. Vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinleyen Uysal buralardaki programlarının ardından Büyükçekmece AK Parti Teşkilatının eski üyeleriyle Vefa Buluşması’nda akşam yemeğinde bir araya geldi.

-31 MART’TAN SONRA DEFTERİ AÇACAĞIM-

Büyükçekmece’nin 24 mahallesinde 36 seçim irtibat bürosu açan Mevlüt Uysal dünden itibaren de açtığı seçim irtibat bürolarını gezerek “Söz Sizde” programlarına katıldı. Vatandaşların öneri ve şikâyetlerini tek tek not alan Uysal, “Öneri ve şikâyetlerinizi bu deftere şimdi yazıyorum. İnşallah 31 Mart’tan sonra bu defteri açıp kim ne istemiş bakacağız ve teker teker bunları yapmaya başlayacağız” dedi.

-İMAR ARTIŞI İLE İLGİLİ OY TALEP ETMEYECEĞİM-

Bir vatandaşın, “Göreve geldiğinizde imar artışı verecek misiniz?” yönündeki soruya Başkan Uysal şu yanıtı verdi: “Biz tutamayacağımız sözü vermeyiz. Şimdiye kadar yaptıklarımızın sözünü verdik hep. Önümüzde seçime kadar 50 gün var. 50 gün boyunca imar artışı ile hiçbir yerden oy talep etmeyeceğiz. Ancak imar sorunlarını çözeceğiz. İmar artışı vereceğim diyerek kimseden oy talep etmeyeceğim. İmar artışı her zaman doğru bir şey değil. Ama Büyükçekmece’nin imar sorununu çözeceğim.”

Beldelerin kapatılması ile ilgili de bilgi veren Başkan Uysal, “Önceleri her belde belediyesi imarını kendi yapıyordu. Beldelerin kapatılmasındaki en temel sebeplerden biri de bu. Yan yana iki belde var beraber plan yapıyor, biri yolu 20 metre koymuş diğeri 10 metre. Yol 20 metreden geliyor 10 metrede sıkışıyor. Biz Büyükçekmece’ye geldiğimizde ilk iş olarak bu yapılan belde belediyelerindeki imar planlarının hepsinin birbiriyle irtibatını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

-KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN VATANDAŞLA OTURUP KONUŞACAĞIZ-

Bir vatandaşın, “Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm nasıl yapılacak?” şeklindeki bir soruya Başkan Uysal, geçtiğimiz hafta Kartal’da meydana gelen ve 21 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bina çökmesini hatırlatarak şu yanıtını verdi: “Kentsel dönüşüm yaparken maliyeti vatandaştan alalım dediğinizde zaten zar zor para biriktirip bir ev almış. Sonrasında bu evini yıkıp yeni bir ev için para istediğimizde nasıl ödeyecek. Emekli biri minimum Bin TL bile ödemekte zorlanır. O zaman imar artışı yapmayacağız, yerinde yıkıp yapacağız, para da almayacağız. Bu nasıl olacak peki? 100 metre kare evi olan birinin evinden yüzde 20 kesinti yapalım. Kesilen yüzde 20’leri de biriktirip sattığımız zaman maliyetin yüzde 60-70’ini karşılamış oluruz. Bundan 30 sene önce yapılmış 100 metre karelik bir evin kullanımı ile şimdi yapılan 80 metre karelik bir evin kullanımı aynı değil. Şimdiki imkânlarla daha konforlu evler yapılabiliyor. Kentsel dönüşüm için vatandaşla oturup konuşacağız ve en iyi yolu bulacağız. Kentsel dönüşüm mutlaka yapılmalı. Kartal’da yaşanan acı olay da kentsel dönüşümün önemini bir kez daha göstermiştir.”

Başkan Uysal “Söz Sizde” programlarının ardından Büyükçekmece’deki bir otelde düzenlenen Vefa Buluşması’na katıldı. Uysal yıllardır AK Parti Büyükçekmece teşkilatında görev alan partililerle hasbihal ederek 31 Mart Yerel Seçimleri için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.