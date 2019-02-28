Mevlüt Uysal: Büyükçekmece’nin geleceğini birlikte değiştireceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de eğitim alanında hizmet veren eğitimcilerle ve eğitim alanında çalışmalar yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile “Yerel Yönetimlerin Eğitime Bakışı” programında bir araya geldi. 600’ün üzerinde davetlinin katıldığı programa ayrıca MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın da katıldı.

Büyükçekmece’nin geleceğini değiştirmek için var güçleriyle çalışacaklarını belirten Başkan Uysal, “Bir ilin bir ilçenin geleceğini şekillendirenler siz kıymetli eğitimcilersiniz. Büyükçekmece’nin geleceğini değiştirmek için bizler adayız ama sizler çoktan bu değişim için yola koyulmuşsunuz: Büyükçekmece’nin geleceğini birlikte değiştireceğiz” dedi.

“Bir değişim olacaksa da bu eğitimcilerle olacak” diyen Başkan Uysal konuşmasına şöyle devam etti: “Sizler eğitimin içindesiniz, buranın kahrını yükünü çekenler siz değerli öğretmenlerimizsiniz. Büyükçekmece’nin geleceği ile ilgili alınacak kararlarda mutlaka eğitimcilerle istişare edilmeli. Birbirimize destek verip dayanışma içinde olunmalı. Eğitimcilerden destek alan iş her zaman başarıya ulaşmıştır. Büyükçekmece’de sizlerin ve bizlerin yapacağı şeyler eğer bu ilçeyi, bu bölgeyi değiştirirse bilin ki bu değişim İstanbul’da, ülkemizde ve dünyada etki gösterebilir.”

"MOTİVASYON İÇİN İYİ ORTAM ŞART"

Büyükçekmece’nin İstanbul’un hatta dünyanın coğrafi olarak en güzel konuma sahip yerlerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Uysal, “İtiraf etmeliyim ki buraya aday olana kadar hizmet eksikliğinin bu kadar çok olacağını tahmin etmezdim. Burada bazı mahallelerimizin belediye hizmetlerinden hiç yararlanamadığını görünce çok şaşırdım. Böyle bir durumda da bunun en ağır yükünü çekenlerden biri de sizlersiniz. Okul imkanları iyi olmalı ki öğretmen ve öğrenciler motive olsun” ifadelerini kullandı.

“İnşallah görev bize verildiğinde burada çok şey değişecek” diyen Başkan Uysal konuşmasına şöyle devam etti: “Spora ve eğitime pozitif ayrımcılık yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Eğitimde çok önemli sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Okullarımızın spor alanları ve laboratuvar ihtiyaçlarına katkımız olmak zorunda. Bir ilçede, okul yetersizliği varsa bunun birinci sorumlusu ilçe belediyesi ve başkanıdır. Bunun sebebi ise bakanlık veya bir bağışçı okul yaptırmak istediğinde, arsa bulamadıysa oraya okul yapma şansı yok. Arsayı hazırlama görevi belediyenin olması gerekir.”