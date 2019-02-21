Mevlüt uysal: Cumartesi 25 büyük projemizi açıklayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tüm gününü sahada geçiren Başkan Uysal, Mimaroba Seçim İrtibat Bürosunda kadın seçmenlerle kahvaltı yaptı. Atatürk Bulvarı’nda esnafı da ziyaret eden Uysal daha sonra Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir hazır giyim fabrikasını ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Başkan Uysal’a AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ile MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın da eşlik etti.

MEVLÜT UYSAL GELİRSE HİZMET GELİR

Mimaroba Seçim İrtibat Bürosu’nda coşkuyla karşılanan Başkan Uysal, “Büyükçekmece’nin 25 yılı kaybolmuş. İnşallah Cumartesi günü Büyükçekmece’ye yapacağımız 25 büyük projemizi açıklayacağız” dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkan adaylığının açıklandığı 29 Aralık’tan beri ilçeyi mahalle mahalle gezdiğini ifade eden Uysal, “Gittiğim her yerde ilçe belediyesinin bir şey yapmadığı yönünde şikayetler aldım. Değişimin gerektiğini söylüyorlar. Bu kadar hizmet eksikliği olacağını hiç tahmin etmezdim. Büyükçekmece’de oturanların yüzde 90’ı Mevlüt Uysal gelirse hizmet gelir diyorlar” diye konuştu.

DÜNYA MEDYASINDA YER BULAN HİZMETLER

Bir vatandaşın sokak hayvanları ile ilgili sorusu üzerine Başkan Uysal, geçtiğimiz günlerde Dünya medyasında geniş yer bulan VETBÜS projesini örnek gösterdi. Dünyaya örnek olan hizmetler yaptıklarını ve bu hizmetlerin dünya medyasında yer bulduğunun altını çizen Uysal şöyle devam etti: “Dünyanın en modern hayvan barınağını Tuzla’da yaptık. İsteyen herkes gidip gezebilir, görebilir. Ayrıca dünya medyasında da yer bulan VETBÜS projemiz var. 39 ilçede sokak hayvanlarına yönelik mobil klinik hizmet veriyoruz.”

HER MAHALLEYE YÜZME HAVUZU

Sahillerin vatandaşa kapalı olduğunu vurgulayan Büyükçekmece sakini bir vatandaşın şikayetine, sahilin düzenlenerek herkese açılacağını söyleyen Uysal, “Biz istiyoruz ki çocuklarımız okullarını bitirmeden yüzmeyi öğrensinler. Yüzmeyi öğrendikten sonra da rahatça denize girebilsinler. İlk olarak Büyükçekmece’de 4-5 noktaya yapacağımız kapalı yüzme havuzlarını daha sonra tüm ilçe geneline yayarak tüm mahallelerde kapalı yüzme havuzları açacağız” dedi.

BU MİLLET ÇAMURDA YÜRÜMESİN

Türkiye genelinde faaliyet gösteren hazır giyim fabrikasını ziyaret ederek işçilerle bir araya gelen Başkan Uysal, “31 Mart’tan sonra ilk icraatımız bu millet çamurda yürümesin diyerek Büyükçekmece’yi çamurdan kurtarmak olacak” dedi.

Büyükçekmece’ye gelinceye kadar ilçedeki hizmet eksikliğinin bu kadar olacağını tahmin etmediğini anlatan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti: “Ben şu anda Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı da yapıyorum. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’de orada başkan yardımcısı. Mesai arkadaşlığı yaptığım bir belediye başkanının mahallelerde bu kadar hizmeti aksattığını hiç tahmin etmiyordum. 29 Aralık’ta adaylığım ilan edildi o günden sonra mahalleleri gezmeye başladım. Türkoba, Tepecik ve Celaliye Mahallelerinde hiçbir hizmet olmadığını gördüm. Alt yapı yok, üst yapı yok yani kısacası belediye hizmeti yok. İnşallah 31 Mart’tan sonra Büyükçekmece İstanbul’da yaşadığını fark edecek.”

DAR GELİRLİYE SOSYAL KONUT MÜJDESİ

Dar ve orta gelirli vatandaşlar için Başakşehir ve Kayaşehir’de yapılan konutların bir benzerini de Büyükçekmece’de yapacaklarının müjdesini veren Uysal, “Arsası olmayanlar içinde bu bölgede sizin gibi çalışanlarında ucuz fiyata alabileceği evler yapacağız. Başakşehir’de nasıl yaptıysak, Kayabaşı’nda nasıl yaptıysak inşallah bu bölgede de yapacağız. Bunları yapmak çok zor değil. Burada çok sayıda işgal edilmiş veya boş duran hazine mülkleri var. Hiç kimsenin gecekondu ve kaçak inşaat yapmaya ihtiyacı olmadan yaşadığı bir Büyükçekmece kuracağız. Büyükçekmece artık eskisi gibi olmayacak. Büyükçekmece coğrafi olarak İstanbul’un en güzel ilçesi ise yaşantı olarak da en güzel ilçesi olacak. Büyükçekmece’de neler yok diye saymaya gerek yok, hiçbir şey yok desek daha doğru olur” ifadelerini kullandı.

Başkan Uysal öğleden sonra da Celaliye Mahallesi’ne geçerek esnafı ziyaret etti. Esnafın istek ve şikayetlerini dinleyen Uysal, bir kıraathanede de vatandaşlarla hasbihal etti. Uysal akşam da Gınza Rezidans Sitesi yönetimini ziyaret ederek, site yönetiminin dertlerini ve isteklerini dinledi.