Mevlüt Uysal Dünya Şampiyonlarını ödüllendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 2018 yılında ağustos ayından sonraki Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’nda güreş, karate, judo, okçuluk, engelli bilek güreşi ve bilek güreşi branşlarında altın, gümüş, bronz madalya kazanan İstanbul BBSK sporcularını ödüllendirdi. Ödül törenine İBB yöneticileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Celalettin Deniztoker, kulüp yöneticileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

İBB Saraçhane başkanlık binasında gerçekleştirilen ödül töreni öncesinde bir konuşma yapan Mevlüt Uysal, “Sporcularımızı, kulübümüzü tebrik ediyorum. 2018 yılında Dünya Şampiyonaları’nda güreşte Türkiye’den toplamda 6 madalya kazanılmış, 3 madalyanın sahibi İstanbul BBSK güreşçileri. Aynı zamanda güreş kulübü de Türkiye’de birinci. Ferdi olarak 4 arkadaşımız altın, 5 arkadaşımız gümüş, 6 arkadaşımız bronz madalya aldı. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyoruz.” dedi.

İBB SK, 971 ALTIN MADALYA ALMIŞ BİR KULÜP

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin spora ve sporcuya desteklerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönem başladığını vurgulayan Mevlüt Uysal “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul’da spora, sporcuya, gençlerimizin spor yapmasına yönelik çok ciddi adımlarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında belediye başkanı olduktan sonra başlayan bir süreç ve o gelenek devam ediyor. Türkiye’de güreş denildiği zaman akla gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü. Toplamda alınan madalyalara, ortaya konulan başarılara baktığımız zaman İstanbul BBSK hep gündeme geliyor. Şu anda dünyanın en fazla lisanslı sporcusu olan kulübü konumundayız. Kulübümüz bugüne kadar toplamda 3 bin 207 madalya almış. Bunun 971’i altın, 985’i gümüş ve 1251 tanesi bronz. Dolayısıyla kulübümüz gurur kaynağımız.” şeklinde konuştu.

MEVLÜT UYSAL MADALYA KAZANAN SPORCULARI TEK TEK ANONS ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Dünya ve Avrupa Şampiyonu sporcuları tek tek anons etti. Mevlüt Uysal tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirilen İstanbul BBSK sporcularının listesi şu şekilde:

GÜREŞ

Metehan BAŞAR, Güreş Grekoromen Büyükler Dünya Şampiyonu (2018 Ekim, Macaristan)

Cengiz ARSLAN, Güreş Grekoromen U23 Dünya Şampiyonu ( 2018 Kasım, Romanya)

KARATE

Serap ÖZÇELİK; Karate Büyükler Dünya 2.si ( 2018 Kasım, İspanya)

Ali SOFUOĞLU; Karate Büyükler Dünya 3.sü ( 2018 Kasım, İspanya)

Uğur AKTAŞ; Karate Büyükler Dünya 3.sü (2018 Kasım, İspanya)

Alparslan Yamanoğlu, Karate Büyükler Dünya 3.sü (2018 Kasım, İspanya)

KARATE TAKIMLAR KATEGORİSİ

Uğur AKTAŞ, Alparslan YAMANOĞLU, Burak UYGUR, Erman ELTEMUR, Rıdvan KAPTAN ve Samed GÖK (Bay Kumite Takımlar Dünya 2.si)

Gizem SOFUOĞLU (Bayan Kata Takımlar Dünya 3.sü)

JUDO

Vedat ALBAYRAK, Judo Büyükler Dünya 3.sü ( 2018 Eylül, Bakü)

OKÇULUK

Yeşim BOSTAN, Okçuluk Makaralı Yay Avrupa 2.si (2018 Eylül, Polonya)

BEDENSEL ENGELLİLER BİLEK GÜREŞİ

Ümit BURUNLULAR, Bedensel Engelliler Dünya Şampiyonu – Sağ ve Sol Kol ( 2018 Ekim, Antalya)

Gökhan SEVEN, Bedensel Engelliler Dünya Şampiyonu – Sağ ve Sol Kol ( 2018 Ekim, Antalya)

Zeynep YILMAZ, Bedensel Engelliler Dünya Şampiyonu – Sol Kol ( 2018 Ekim, Antalya) + Bedensel Engelliler Dünya 3.sü Sağ Kol ( 2018 Ekim, Antalya)

Celali BULUT, Bedensel Engelliler Dünya 3.sü - Sol Kol ( 2018 Ekim, Antalya)

BİLEK GÜREŞİ

Engin TERZİ, Dünya Şampiyonu, Sağ ve Sol Kol ( 2018 Ekim, Antalya)

Burak GÜNAYDIN, Dünya Üçüncüsü, Sağ Kol ( 2018 Ekim, Antalya)

Sait Erkam BIYIKOĞLU, 21 Yaş Kategorisi Dünya Üçüncüsü – Sol Kol ( 2018 Ekim, Antalya)

Ödül töreni, hediye takdimlerinin ardından çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.