Mevlüt Uysal: Gençler 15 Temmuz'da ayağa kalktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü. Fatih Mahallesi’nde Büyükçekmeceli gençlerle bir araya gelen Başkan Uysal’a, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ile üç dönem Gürpınar Belediye Başkanlığı yapan Velittin Küçük eşlik etti.

GENÇLER 15 TEMMUZ’DA AYAĞA KALKTI

Büyükçekmeceli gençlerle sohbetinde 31 Mart Yerel Seçimleri’ne sadece bir seçim olarak bakılmaması gerektiğini belirten Mevlüt Uysal, “15 Temmuz’da vatandaşlarımız, gençlerimiz tankları sokaklarda gördüğünde ‘ülke büyük bir tehlikede” diyerek ayağa kalktı. Bazıları ise tankları görünce de fark etmiyor. Dolayısıyla 31 Mart Yerel Seçimleri’ne sadece bir belediye seçimi olarak, ilçe belediyesini kazanmak olarak bakmamak lazım. Beka meselesi olarak bakmak lazım ki ülkemizin ne kadar tehlikede olduğunu, ne kadar sıkıntıda olduğunu, 15 Temmuz’da yapamadıklarını, tanklar sokağa çıkmadan da ülkede yapmaya çalıştıklarını fark etmek lazım” diye konuştu.

GÖZLERİME İNANAMADIM

29 Aralık’ta Cumhur İttifakı’nın Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildikten sonra Büyükçekmece’yi sokak sokak gezmeye başladığını ve ciddi hizmet eksiklikleri gördüğünü kaydeden Uysal konuşmasına şöyle devam etti: “Gözlerime inanamadım desem doğrudur. Türkoba’ya gittik, “İstanbul’da böyle bir mahalle mi varmış” dedim. Sonra da düşündüm, Avcılar’da Yeşilkent diye bir yer var orası da öyledir. İstanbul’da başka bir yer yoktur. Hiçbir şey yok Türkoba’da. 25 sene belediye başkanlığı yapılmış ama Büyükçekmece’de hiçbir şey yok. İnşallah biz Büyükçekmece’yi İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız. Çünkü Büyükçekmece İstanbul’un en güzel ilçesi. Ortada bir göl ve etrafı tamamen Büyükçekmece’ye dahil. Bir koy ve etrafına kurulmuş bir ilçe. 30 kilometreye yakın da sahil. Coğrafi olarak bu kadar güzel bir ilçeyi inşallah İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız.”

BÜYÜKÇEKMECE’DE DE POZİTİF AYRIMCILIĞA DEVAM

Başakşehir İlçe Belediye Başkanı olduğu yıllarda, “Eğitime ve gençlere pozitif ayrımcılık” şeklinde sloganı olduğunu hatırlatan Mevlüt Uysal, “Aynı slogan Büyükçekmece’de de geçerli. Eğitime ve gençlere pozitif ayrımcılığa devam. Çünkü geleceğimiz gençlere bağlı. Gençlerimiz sağlamsa, ayaktaysa ülkesine sahip çıkıyorsa geleceğimizden eminiz. Eğer gençlerimiz sıkıntıdaysa, dağınıksa o zaman geleceğimizden endişeliyiz. Bir ilçeyi en güzel ilçe yapsak bile gençleri yetiştirip de bunun devamını getirecek bir yapı kuramadıysak geçmiş olsun bize” ifadelerini kullandı.

AKILLI ÇÖP KONTEYNERİ’NİN MUCİDİ İKİ LİSELİ GENÇ

Gençlere fırsat verildiğinde yapamayacakları bir şey olmadığını belirten Başkan Uysal, Başakşehir’de yaşadığı bir olayı şöyle anlattı: “Başakşehir’de Akıllı Çöp Konteyneri yaptık. İlçenin yarısını bu sistemle donattık. İnşallah Büyükçekmece’nin tamamında bu sistem olacak. Bir konteynerde ne kadar çöp olduğunu merkeze otomatik olarak bildiren bir sistem. Çöp arabası bu konteynerin yanından geçerken çöpü durup almaya değer mi değmez mi? bunu da bildiren bir sistem. Yani çöp arabaları her yerde durmamış oluyor. Bu sistemin dünyada örnekleri vardı. Ama dünyadaki sistemde çöp konteyneri dolduğunda sinyal gönderiyordu. Biz bu sistemi Başakşehir’de uygulamaya çalışırken açmış olduğumuz teknoloji merkezi Living Lab’da eğitim alan iki lise öğrencisi, Akıllı Çöp Konteynırı projemiz için, ‘Başkanım, çöp konteynerinin kapağına arabalardaki park sensörünü koysak ve içerideki çöp mesafesini ölse de, çöp arabası boş yere bu konteynerin yanında durup çöpü boşaltmaya çalışmasa, zamandan ve enerjiden tasarruf etse” dediler. Bu gençlerimizin teklifini uyguladık ve dünyadaki ilk biz bu sistemi kurmuş olduk. Bunu kimle yaptık? İki tane lise öğrencisi ile. İmkân verince neler yapılabildiğine küçük bir örnek işte.”

HEM OKUDULAR HEM MAAŞ ALDILAR

Başkan Uysal, spora meyilli öğrencilerin de hünerlerini göstermeleri için fırsat oluşturduklarını kaydederek, “Spor akademileri için de öğrencilerimize 6 ay boyunca eğitim veriyoruz. Bu eğitim sonrasında yetenek sınavı ile spor akademilerine öğrenci alıyoruz. Akademide okuyan bu gençlerimiz yaz aylarında da belediyemizin yaz spor okullarında eğitmen abi olarak çalışıyor ve 4 ay boyunca maaş alıyor. Bu yöntemle 150’nin üzerinde spora meyilli öğrencimiz spor akademisine gitti” diye konuştu.

HEM BÜYÜKÇEKMECE’NİN HEM ÜLKEMİZİN KADERİNİ DEĞİŞTİRİRİZ

Başkan Uysal Büyükşehir Belediyesi olarak da gençlere pozitif ayrımcılık uyguladıklarına vurgu yaparak zararlı alışkanlıkları olan gençlerden Avrupa şampiyonu nasıl çıkardıklarını şu cümlelerle anlattı: “Fatih Yedikule’de buz paten pisti var. Uyuşturucu bağımlısı gençlerimizi oraya alıştırdık ve Buz Hokeyi takımı kurduk. O takımla Avrupa şampiyonu olup dünya şampiyonluğu maçına gitti. Uyuşturucu bağımlısı, ailesine ve kendisine zararlı bir genç, ülkesine madalya kazandıran, milli marşı okutan, bayrağımızı göndere çektiren biri haline geldi. Biz bunları gençlere pozitif ayrımcılık diyerek yaptık. Biz bunları yaptığımızda burada Büyükçekmece’nin kaderini, Büyükçekmece’de yaşayanların kaderini değiştiririz. Sadece Büyükçekmece’nin kaderini değil ülkemizin kaderini değiştiririz arkadaşlar.”

TARTIŞMALARIN SEBEBİ MEVCUT BELEDİYE YÖNETİMİ

Bir gencin, “Başkanım yaz aylarında denize girerken oradaki esnaflar bizden şezlong parası istiyor ve kötü davranıyorlar. Siz bu konuda ne gibi çözüm sunacaksınız?” şeklinde sorusuna, “Bizim getireceğimiz uygulamalarla hem vatandaşımız rahat edecek hem de esnafımız daha çok kazanacak” dedi. Uysal şöyle devam etti: “Biz sahillerimizi vatandaşlara açacağız dediğimiz de onlar da çıkıp, ‘Mevlüt Uysal seçildiğinde esnafı sahilden kaldıracak’ diyorlar. Aslolan esnafımızın daha fazla kazanmasını sağlamaktır. Bunun için belediyenin sahillere hizmet etmesi ve oraları tamamen açması gerekiyor. Esnafımızın yiyecek içecek satarken şezlongla uğraşması zor. Vatandaşları takip etmesi zor. Şezlong satarak kazanacağından daha fazlalısını oraya gelecek daha çok kişiye yiyecek, içecek satarak kazansa daha iyi değil mi? Geçen hafta İçişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile sahili dolaştık. O sahildeki tüm hizmetleri belediyenin verdiğini düşünün. Belediyenin hizmet verdiği o sahilde vatandaşlarımız denize girip çıktıktan sonra yiyeceğini yiyip, içeceğini içtikten sonra esnafımız şezlongdan kazandığından daha fazlasını kazanmaz mı? Esnafımızla vatandaşlarımız arasında böyle tartışmaların çıkmasının sebebi şimdiki belediyenin hizmet eksikliğinden kaynaklanıyor.”

Başkan Uysal programın ardından gençlerle hatıra fotoğrafı çektirerek Büyükçekmece sahilinde bir süre daha yürüyerek vatandaşlar sohbet etti.

Başkan Uysal dünkü 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında, MHP İlçe Teşkilatıyla akşam yemeğinden önce Tepecik Mahallesi'nde Erzurumlular Derneği'nin düzenlediği programa katıldı. Dernek yöneticilileri ve Tepeciklilerle bir araya gelen Uysal, Büyükçekmece için projelerini anlattı ve vatandaşların sorunlarını dinledi.