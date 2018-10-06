Mevlüt Uysal: İstanbul kutlu bir şehirdir hiçbir zaman işgale boyun eğmeyecektir

6 Ekim "İstanbul'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 95. Yıldönümü" kutlandı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 52. Motorlu Piyade Tümeni Komutanı Tuğgeneral Süleyman Ertizman, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, gaziler, askeri erkan, idari yöneticiler, çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı. CRR'de açılan "Manşetlerle İstanbul'un Kurtuluşu" temalı sergiyi ziyaret eden Başkan Uysal, beraberindeki heyet ile birlikte etkinliğin yapıldığı salona geçti.

İŞGAL SÜRECİ VE SONRASI SİNEVİZYONLA ANLATILDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan etkinlikte TRT İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan İstanbul'un işgal sürecini ve sonrasını anlatan sinevizyon gösterildi. Ardından sahneye öğrenciler çıktı. Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri musiki dinletisi, Cevheran Grubu da mehter gösterisi yaptı. 3. Selim İlkokulu öğrencileri de halk oyunu gösterisiyle etkinliğe renk kattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçıları şiir dinletisi sundu. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul'u işgalden kurtaran şanlı direnişe ve bugün bizlere düşen tarihi misyon ve sorumluluk bilincine dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi.

BAŞKAN UYSAL DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ

İstanbul genelinde yapılan "İstanbul'un Kurtuluşu" konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Şiir dalında üçüncü olan Bayrampaşa Mobil İmam Hatip Ortaokulu'ndan Seyyide Sena Ergen, kompozisyon dalında üçüncü olan Özel Çekmeköy Anadolu Lisesi'nden Elif Miray Arpacık ve resim dalında üçüncü olan Özel Eğitimde Rasyonel Açılım Kağıthane İlkokulu'ndan Zeynep Duru Tonaroğlu'na ödüllerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal takdim etti. Öğrencileri tebrik eden Uysal, başarılarının artarak devamı temennilerini iletti.

Yarışmada birinci olan öğrencilere ödüllerini İstanbul Valisi Vasip Şahin, ikinci olan öğrencilere ise 52. Motorlu Piyade Tümeni Komutanı Tuğgeneral Süleyman Ertizman verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TEBRİK MESAJI OKUNDU

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a gönderdiği tebrik mesajı okundu. Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü nedeniyle gönderdiği mesajda; "İstanbul ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum" dedi.

BAŞKAN UYSAL: İŞGALE BOYUN EĞMEYECEĞİMİZİ EN SON 15 TEMMUZ'DA GÖSTERDİK

İstanbul'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 95. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Başkan Mevlüt Uysal, "İstanbul kutlu bir şehirdir. Hiçbir zaman işgale boyun eğmeyecektir. Milletimiz bunu 6 Ekim 1923'te ve son olarak 15 Temmuz 2016'da göstermiştir. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümünde bu güzel şehri işgale karşı savunan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklâl kahramanlarımızı ve vatanımız için canından geçen tüm şehitlerimizi saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.