Mevlüt Uysal, Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı'na katıldı

İstanbul Valiliği tarafından “Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı” düzenlendi. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, mülki, idari ve askeri erkan, akademisyenler, muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) temsilcileri katıldı.

YERLİKAYA: “OKUL ÇEVRELERİNDE MOBESE’Yİ YAYGINLAŞTIRIYORUZ”

Bağımlılıkla mücadeleyi bir vatan görevi bilinciyle yürüttüklerini söyleyen Yerlikaya, “Hepimizin geleceğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadelenin tüm boyutlarını bu toplantıda ele alacağız. Hemen hemen her ülke uyuşturucu sorunuyla yüzleşiyor. Bu mücadele, sadece güvenlik güçlerinin veya kamunun değil toplumun tüm fertlerinin görevidir. Bölücü terör örgütü PKK’nın da ana gelir kaynağı uyuşturucu ticaretidir. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ‘Bağımlılıkla mücadele bir vatan görevidir.’ İstanbul’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerimiz var gücüyle çalışmaktadır. İl genelinde 2016 yılında 6 bin 851 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmişken 2018’de artan operasyonlarla bu rakam 11 bin 913 kilograma yükselmiştir. ‘Güvenli Okul Güvenli Gelecek’ sloganıyla öğrencilerimizin güvenliği için okul çevrelerinde MOBESE’yi yaygınlaştırıyoruz. Halihazırda 196 okulda MOBESE var, 204 okulumuza da MOBESE kurulacak” dedi.

YERLİKAYA: “UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE APLİKASYONU: UYUMA”

Uyuşturucuyla mücadele için mobil uygulama geliştirildiğini söyleyen Yerlikaya, “Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu ‘UYUMA’ uygulamasını IOS ve Android işlemci cep telefonlarınıza indirerek çevrenizde şahit olduğunuz uyuşturucu kullanımı veya ticaretini yapanları ihbar edebilirsiniz. İhbar edenlerin bilgileri gizli kalacaktır. Uyuşturucu kullanan suçlu değil kurbandır. Asıl suçlu zehir tacirleri ve uyuşturucu baronlarıdır. Derdimiz uyuşturucu bataklığını kurutmak ve baronların lojistik ağlarını yok etmektir. Evlatlarımızın geleceklerinin karartılmasına, uyuşturucunun esiri haline getirilmesine fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu.

ÖZTÜRK: “BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE MUHTARLARIMIZLA İŞBİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ”

Uyuşturucuyla mücadelede muhtarlarla işbirliğinin önemine dikkat çeken Öztürk, “21. yüzyılda dünya çok önemli iki sorunla karşı karşıya. Bunlar; terörizm ve uyuşturucu madde bağımlılığı. Kaynak açısından birbirini besleyen ama hedefleri insanlığı yok etmek olan bu iki temel düşmanla mücadelede; ülkenin tüm fertlerinin, kamunun, STK’ların çok önemli görevleri var. İstanbul’daki muhtarlarımızın bazılarıyla uyuşturucuyla mücadelede yakından çalışıyoruz. Ancak biz tüm muhtarlarımızla birlikte bu mücadeleyi yürütmek istiyoruz. Çünkü mahallerimizin, sokaklarımızın daha güvenli olması, bağımlılığın önlenmesi için muhtarlarımızla işbirliğini çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından emniyet, jandarma, Yeşilay ve İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nün sunumları yapıldı. Emniyet ve jandarma kuvvetlerinin uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlar, tutuklu ve hükümlü sayıları, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Yeşilay ise faaliyetleri, eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgilendirme sunumunu paylaştı. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü adına Prof. Dr. Faruk Acıroğlu da uyuşturucu maddelerin insan sağlığına ve topluma verdiği zararlar hakkında konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi uyuşturucu bağımlılığına karşı gösterilen mücadelelere büyük destek veriyor. Bu kapsamda geçtiğimiz Ağustos ayında İBB ile Yeşilay arasında Büyükçekmece, Beykoz, Arnavutköy ve Eyüp’te 4 ayrı Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kurulmasına ilişkin protokol imzalandı. Geçtiğimiz Nisan ayında düzenlenen “5. Zümrüdüanka En İyi Yeşilaycı Ödülleri” töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İBB Başkanı Mevlüt Uysal’a “En Yeşilaycı Siyasetçi” ödülü takdim edilmişti.