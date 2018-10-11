Mevsim Geçişlerinde Enerjinizi Yükseltecek Mekan Tasarımları

Sonbaharın etkisini iyice hissettiğimiz bu günlerde ruh halimiz değişiklik göstermeye başladı. Evden sonra en çok vakit geçirdiğimiz kafeler, restoranlar ve kuaför salonları sonbaharın enerjisini hissettirecek tasarım değişikliği içine girdi. En çok vakit geçirdiğimiz mekanlarda mevsime uygun değişiklik yapmak isteyenlere Tasarımcı Nihat Yıldızönemli tüyolarda bulunuyor.

Evde Yapacağınız Ufak Değişimler ile Enerjinizi Yükseltebilirsiniz

Yaza göre daha koyu renklerin yeniden hayatımıza girdiği sonbahar-kış mevsimi geldi. Evde enerjimizi yükseltecek ufak değişimler hakkında bilgi veren Tasarımcı Nihat Yıldız, “Ev dekorasyonda da kış modasını yakalamak için o sezon kışın en çok tercih edilen renklerini evimize taşıyabiliriz. Ufak dokunuşlarla kış renklerini dekorasyonda kullanabiliriz.” diyor. Post pelüş halıları ayaklar altına sermenin tam zamanı olduğunu söyleyen Yıldız, “Kışı hatırlatan post halılar dokusuyla içinizi ısıtacak hem de dekorasyona farklı bir hava katacak. Koltuğunuzun bir köşesini mutlaka şallandırın ki keyif anınızı bozup battaniye almak için yerinizden kalkmak zorunda kalmayın. Tabii koltuk şallarını dekoratif amaçlı da kullanabileceğinizi unutmayın.” diyor.

Kafe ve Restoranlar Daha Sıcak Bir Mekana Dönüşüyor

Konsept tasarımlı mekanların başında gelen kafe ve restoranlar kış sezonu için sıcak renkler ile birlikte mum aksesuarları ve kuru çiçeklerin bolca kullanılacağı mekanlara dönüşüyor. Nihat Yıldız, “Dekorasyonda kolayca değişiklik yapabilmenin yolu küçük objeleri değiştirmekten geçer. Örneğin mekana sıcak bir ortam yaratan tabloları kış temalı tercih edebilirsiniz bu mevsimde. Biblo gibi ufak dekoratif aksesuarları kışa uygun objelerle değiştirebilirsiniz. Yine mum ışığının yarattığı romantik ve sıcacık ortamın tadı en çok kışın çıkar. Ve dekoratif bir aksesuar olarak da kullandığımız mumlar en çok kışa yakışır. Küçük aksesuar değişiklikleri ile mekanları sıcak bir mekana değiştirmek mümkün.” şeklinde ifade ediyor.

Kuaför Salonlarında Sonbahar-Kış Etkisi Hissedilmeye Başladı

Ahşap hiçbir zaman modası geçmeyecek bir trend olmakla beraber, her sezon farklılaşmaya devam ediyor. Günümüzde konsept kuaför salonlarının yaygınlaşması ile birlikte ahşap en çok kullanılan malzeme. Konsept kuaför salonları tasarımlarında sonbahar etkisinin hissedildiği bu günlerde Tasarımcı Nihat Yıldız, “ Kuaför salonlarında tasarımlar gerçekleştirirken ahşap malzemeler en çok tercih ediliyor. Özellikle sonbahar ve kışı en özel hissettiren ahşap ve mat siyah duvarlar bu sezon oldukça popüler diyebilirim. Yine kış temalı tablolar ile kuaför salonlarında sıcak bir hava katacak.” şeklinde açıklıyor.