Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı ile Demirci'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

Spil Dağı Milli Parkı'nda dün gece başlayan sağanak, sabaha karşı yerini kara bıraktı, bin 500 metre yükseklikteki Spil Dağı'nın zirveleri beyaza büründü.

Demirci ilçesinde de Simav yolunun bin 470 rakımlı Akçakertik mevkisinin yanı sıra Başalan, Kumpınar ve Büyükyayla mevkilerinde kar yağışı etkili oldu.

Fırtına ile zaman zaman tipiye dönüşen kar, Demirci - Simav yolunda sürücülerin görüş mesafesini düşürdü.

"Şu anda 10 santimetre kar var"

Başalan ve Kumpınar'da kar yağışının etkisini artırmasıyla kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Mevsimin ilk kar yağışını izlemek isteyen çok sayıda vatandaş, Akçakertik mevkisine çıktı.

Karayolları ekipleri, olası buzlanmaya karşı Simav yolunda devriye nöbetine başladı.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Hisarbey köyü sakinlerinden Ali Osman Beyko, "Akşamdan yağmur yağıyordu sabah bir anda bembeyaz manzaraya uyandık. Kar yağışı beklemiyorduk. Şu anda 10 santimetre kar var." dedi.

Sakarya ve Düzce'de mevsimin ilk karı yağdı

Sakarya ve Düzce'de mevsimin ilk karı yüksek kesimlere yağdı.

Sakarya'da gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hendek ve Akyazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, yaylaların yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Kar yağışı, bin 725 metre rakımlı Hendek Dikmen Yaylası'nda da etkisini gösterdi. Yaylada kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığı bildirildi. İlçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta olan yaylada, kar yağışı devam ediyor.

Akyazı ilçesinde de Acelle, Yanık, Sultanpınar ve Keremali yaylaları da kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.

Düzce

Düzce'de kentin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Gölyaka ilçesi Kardüz Yaylası, Beyköy beldesi Samandere mevkisi ve Kaynaşlı Topuk Yaylası kesiminde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı bölgede beyaz örtü oluşturdu.

Öte yandan, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişindeki Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Darıyeri Hasanbey ve Dipsizgöl mevkilerinde zaman zaman sis ve sağanak yağış etkili oluyor.

Karayolları ve polis ekipleri, güzergahlarda sürücüleri yakın takip konusunda uyarıyor.