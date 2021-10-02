Mevsimlik tarım işçileri için aşı istasyonu kuruldu

AA 2 Ekim 2021 Cumartesi 11:53 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 11:53

Şanlıurfa'da aşılama oranının artırılması için Valilik koordinesinde hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Kırsal kesimde yaşayanlara mobil ekiplerle ulaşan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, geçimlerini sağlamak için ülkenin farklı şehirlerine çalışmaya giden ve dönüş yolculuğuna başlayan mevsimlik tarım işçileri için de harekete geçti.

Sağlık ekipleri, dönüşe geçen mevsimlik tarım işçileri için Şanlıurfa'nın il sınırı olan Birecik ilçesinde aşılama istasyonu oluşturdu. Buradan geçen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçlar durdurularak Kovid-19 hastalıklarından korunma yöntemleri anlatılıyor, gönüllülük esasıyla aşıları yapılıyor.

İstasyonda, mevsimlik tarım işçilerinin yanı sıra şehirler arası seyahat eden ve aşı yaptırmak isteyen kişilere de Kovid-19 aşısı uygulanıyor.

- AŞI HARİTASINDA MAVİYE ULAŞMA HEDEFİ

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, AA muhabirine, kentteki aşılama oranını artırmak için tüm kamu personelinin, sivil toplum kuruluşları ve sağlık çalışanlarının sahada büyük bir seferberlik içinde olduğunu söyledi.

Bu kapsamda yeni projeler hayata geçirdiklerini ve bunlardan birinin de kente giriş yapan mevsimlik tarım işçilerinin aşılanması olduğunu ifade eden Gülüm, şunları belirtti:

"Mevsimsel tarımsal işçilerimizin sayısının 250 bin ila 300 bin bandında olduğu tahmin ediliyor. Bulundukları yerler genelde kırsal alanlar olduğu için aşı oranlarının çok düşük olduğunu düşünüyoruz. Valiliğimizin koordinesinde Gaziantep-Birecik arasında, Şanlıurfa'ya giriş noktasında istasyonlarımız oluşturuldu. Burada ile giriş yapan mevsimlik tarım işçilerinin aşı durumu sorgulanacak ve onların aşılanmalarına gayret gösterilecek. Aşı olmalarını arzu ediyoruz."

Alınan önlemlerle kentte aşılama oranlarında artış yaşandığını, kente aşısız nüfusun girmesinin yakalanan ivmeyi bozabileceğini aktaran Gülüm, tarım işçilerinin aşılanmasının kenti aşı haritasında maviye taşıma hedefi açısından önemli olduğuna işaret etti.

Gülüm, "Mavi kategoriye bir an önce geçmemiz gerekiyor, mavi olmadan rahat yüzü olmayacak, sürekli tedirginlik olacak, sağlık hizmetimiz sürekli bir yerden aksayacak. İstediğiniz verimli bir sağlık hizmeti yapamayacak duruma geleceksiniz. Bunu arzu etmiyoruz. Bir an önce mavi olmak için çaba göstereceğiz." dedi.

- "İKİNCİ DOZ AŞIMIZI YAPTIRDIK"

Gaziantep'in Araban ilçesindeki biber hasadının ardından evlerine dönen Çetin Ailesi de oluşturulan istasyonda aşılarını yaptırdı.

Mevsimlik tarım işçisi Cuma Hıdır Çetin, tek doz aşılarını yaptırdıklarını, ikinci dozu ise göçer oldukları için yaptıramadıklarını belirterek, yetkililere bu hizmetten dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs sürücüsü Mehmet Emin Polat da kendisinin de eksik olan aşısını istasyonda yaptırdığını anlatarak, "Allah razı olsun burada aşımızı yaptık, emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.