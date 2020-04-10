Mevsimlik tarım işçilerine gıda ve sağlık malzemesi desteği

AA 10 Nisan 2020 Cuma 11:00 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 11:00

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi'nde çadırlarda kalan ve aralarında Suriyelilerin de bulunduğu mevsimlik işçilere 300 gıda kolisi ve sağlık paketi ulaştırıldı.

İçinde deterjandan şampuana, sabundan kolonya ve ıslak mendile kadar çeşitli temizlik malzemelerinin yer aldığı sağlık paketini IOM üstlenirken, Büyükşehir Belediyesi, içinde temel gıda malzemelerinin yer aldığı gıda kolisini hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine verdi.

Büyükşehir Belediyesinin IOM ile birlikte mevsimlik tarım işçilerine yönelik yaptığı yardım çalışmalarına kentin farklı noktalarında da devam edeceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Uyum Masası’nda görev yapan Çağan Coşkuner, salgınla mücadele kapsamında belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerinin devam edeceğini belirtti.