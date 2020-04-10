İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6796
  • EURO
    7,3163
  • ALTIN
    360.464
  • BIST100
    96047.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mevsimlik tarım işçilerine gıda ve sağlık malzemesi desteği
Güncel

Mevsimlik tarım işçilerine gıda ve sağlık malzemesi desteği

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler ve yürütülen sosyal yardım çalışmaları kapsamında, kentte çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine gıda kolisi ve sağlık paketi yardımı yapıldı.

AA10 Nisan 2020 Cuma 11:00 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 11:00
ABONE OL

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi'nde çadırlarda kalan ve aralarında Suriyelilerin de bulunduğu mevsimlik işçilere 300 gıda kolisi ve sağlık paketi ulaştırıldı.

İçinde deterjandan şampuana, sabundan kolonya ve ıslak mendile kadar çeşitli temizlik malzemelerinin yer aldığı sağlık paketini IOM üstlenirken, Büyükşehir Belediyesi, içinde temel gıda malzemelerinin yer aldığı gıda kolisini hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine verdi.

Büyükşehir Belediyesinin IOM ile birlikte mevsimlik tarım işçilerine yönelik yaptığı yardım çalışmalarına kentin farklı noktalarında da devam edeceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Uyum Masası’nda görev yapan Çağan Coşkuner, salgınla mücadele kapsamında belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Mazot yüklü tanker alev aldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ordu'da korkutan deprem!
Ordu'da korkutan deprem!

Ordu'da korkutan deprem!

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

Talimatı Başkan Erdoğan verdi: Koronavirüsle mücadele yasasının detayları belli oldu
Talimatı Başkan Erdoğan verdi: Koronavirüsle mücadele yasasının detayları belli oldu

Talimatı Başkan Erdoğan verdi: Koronavirüsle mücadele yasasının detayları belli oldu

Kanada'dan sürpriz Suudi Arabistan kararı
Kanada'dan sürpriz Suudi Arabistan kararı

Kanada'dan sürpriz Suudi Arabistan kararı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.