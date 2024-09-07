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  • Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan pikap kaza yaptı: 1 ölü 22 yaralı
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Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan pikap kaza yaptı: 1 ölü 22 yaralı

Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan pikabın, hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

AA7 Eylül 2024 Cumartesi 17:55 - Güncelleme:
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan pikap kaza yaptı: 1 ölü 22 yaralı
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Ahmet Gussen yönetimindeki 27 MC 6480 plakalı pikap, Oğuzeli-Karkamış kara yolunun 10. kilometresinde, Ertuğrul Tamer idaresindeki 35 EA 2946 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

8 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada yaralan 23 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1 kişi hayatını kaybederken, 8'inin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada yaralıların yabancı uyruklu olduğu ve Oğuzeli ilçesinde tarlada çalıştıkları, işlerini bitirdikten sonra pikap ile evlerine gittikleri öğrenildi.

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