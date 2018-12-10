mevzuat.gov.tr E Mevzuat nedir nasıl kullanılır Resmi Gazete son dakika Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun değişiklikleri neler

mevzuat.gov.tr E Mevzuat nedir nasıl kullanılır? Resmi Gazete Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun değişiklikleri neler? UYAP mobil mevzuat uygulaması nasıl indirilir? Güncel bilgiler nereden takip edilebilir? sorularına ilişkin ayrıntılara haberimizde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz. E mevzuat ile ilgili ayrıntıları ve merak edilenleri bu haberimizde derledik. Mevzuat Bilgi Sistemi'nden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik,1/1/2004 tarihinden sonraki tebliğlerin ve 1/1/2017 tarihinden itibaren Bakanlar Kurulu Kararlarının kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile bazı kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz. Mevzuatın daha sonraki tarihte yürürlüğe girecek hükümleri Mevzuat Bilgi Sistemine yürürlüğe giriş tarihinde işlenir. E Mevzuat ile ilgili kanun değişiklikleri Resmi Gazete ilanları ile ilgili son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemizden ulaşabilirsiniz.

MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bilgi İşlem Başkanlığı'nın teknik desteğiyle yayımlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'nden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.



Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik,1/1/2004 tarihinden sonraki tebliğlerin ve 1/1/2017 tarihinden itibaren Bakanlar Kurulu Kararlarının kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile bazı kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz. Mevzuatın daha sonraki tarihte yürürlüğe girecek hükümleri Mevzuat Bilgi Sistemine yürürlüğe giriş tarihinde işlenir.

UYAP Mobil Mevzuat



Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan UYAP Mevzuat Programı mobil ortamda siz kullanıcılarımızın hizmetine UYAP MOBİL MEVZUAT ismiyle ücretsiz olarak sunulmuştur.



UYAP Mobil Mevzuat Uygulaması Tüm Mevzuat ve İçtihat verilerinin indirilmesi halinde cihazınızda 1.8 GB yer kaplamaktadır, günlük güncelleme paketleri ise 1 MB kadar çıkabilmektedir. Program hakkındaki öneri , istek ve şikayetlerinizi mobil@adalet.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.



UYAP Mobil Mevzuat Uygulaması ile;

Günlük güncellenen mevzuatlara; Mevzuat Türü, Mevzuat Adı, Mevzuat Numarası, Mevzuat içeriği, Resmi Gazete Tarih ve Resmi Gazete Sayısı kriterleri, 35.000 aşan Yüksek Yargı içtihadına; İçtihat Türü, Metin İçeriği, Daire/Kurul Adı, Esas Numarası, Karar Numarası, Aranacak Kavram kriterleri kullanılmak suretiyle kullanıcının aradığı mevzuat veya içtihada kolayca ulaşması sağlanmıştır.



UYAP Mobil Mevzuat Uygulaması ile ulaşabilecekleriniz;

• Her gün yapılan güncelleme ile en güncel mevzuata

• Değişen Kanun metinlerinin eski haline

• Metin içeriğine göre Mevzuat ve İçtihat sorgulamaya

• Tüm Anayasa Mahkemesi Kararlarına

• AİHM Türkiye ile ilgili verdiği kararlarına

• Yargıtay ve Danıştay emsal kararlarına

• Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarına