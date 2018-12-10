Meydan Ardıçlı'nın yüzde 50'si yabancı yatırımcıya gitti

Bugüne kadar 60 bin kişiyi ev sahibi yapan Özyurtlar Holding ve sekiz ayrı sektöre hizmet veren Bahaş Holding’in, Esenyurt'un en değerli bölgesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde inşa ettiği 'Meydan Ardıçlı' projesinde konutların yüzde 50'sinin, dükkanların ise yüzde 70'inin satışı tamamlandı.

Yatırım değeri 545 milyon TL

Yatırım değeri 545 milyon TL olan ve 2019 yılının üçüncü çeyreğinde birinci etabın teslim edilmesinin planlandığını söyleyen Özyurtlar-Bahaş Ortak Girişimi Eş Başkanı Tamer Özyurt "Meydan Ardıçlı'da imalatın yüzde 65'i tamamlandı. 67 bin metrekare arsa üzerinde inşa edilen ve toplam 27 bloktan oluşan Meydan Ardıçlı, bin 683 konut ve toplam 126 ticari üniteyi bünyesinde barındırıyor. 1+0, 1+1, 2+1, 3,5+1 ve 4,5+1 olmak üzere beş ayrı daire seçeneği sunan Meydan Ardıçlı projesinde alışılagelmiş olan 3+1 ve 4+1 daireler yer almazken, fazladan altı metrekarelik odalarla konutlar çok daha kullanışlı hale geliyor. Proje, iki ila yedi kat arasında değişen yatay mimariye uygun bloklar şeklinde inşa ediliyor" dedi.

Vatandaşlık düzenlemesi ciddi katkı sağladı

'Meydan Ardıçlı' projesinde konutların yüzde 50'sinin satışının tamamlandığına dikkat çeken Tamer Özyurt, y abancı ilgisine de değindi. Özyurt "2019 yılı üçüncü çeyreğinde teslimlerine başlayacağımız projemizde k onutların yüzde 50'si, ticari alanların yüzde 70'i satıldı. Projeye yabancı yatırımcıdan da yoğun ilgi geliyor. Yabancıların toplam satış içindeki payı yüzde 50'yi oluşturuyor. Yabancılar hem konut hem dükkan satın aldı. Vatandaşlık düzenlemesi de ticari alımlarda çok ciddi katkı sağladı. Düzenleme, yabancı yatırımcıyı konutun yanı sıra ticari mülk almaya da sevk etti. Böylece yabancılar konut kadar ticari mülke de yatırım yapmaya başlamış oldu.

Teşviklerin sürekli hale gelmesi satışları artırır