Meydan Ardıçlı'nın yüzde 50'si yabancı yatırımcıya gitti
Özyurtlar Holding ve Bahaş Holding’in, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde inşa ettiği 'Meydan Ardıçlı' projesinde konutların yüzde 50'sinin, dükkanların ise yüzde 70'inin satışı tamamlandı. Yabancıların yoğun ilgi gösterdiği projede, yabancı yatırımcının toplam satış içindeki payı ise yüzde 50 oldu.
Bugüne kadar 60 bin kişiyi ev sahibi yapan Özyurtlar Holding ve sekiz ayrı sektöre hizmet veren Bahaş Holding’in, Esenyurt'un en değerli bölgesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde inşa ettiği 'Meydan Ardıçlı' projesinde konutların yüzde 50'sinin, dükkanların ise yüzde 70'inin satışı tamamlandı.
Yatırım değeri 545 milyon TL
Yatırım değeri 545 milyon TL olan ve 2019 yılının üçüncü çeyreğinde birinci etabın teslim edilmesinin planlandığını söyleyen Özyurtlar-Bahaş Ortak Girişimi Eş Başkanı Tamer Özyurt "Meydan Ardıçlı'da imalatın yüzde 65'i tamamlandı. 67 bin metrekare arsa üzerinde inşa edilen ve toplam 27 bloktan oluşan Meydan Ardıçlı, bin 683 konut ve toplam 126 ticari üniteyi bünyesinde barındırıyor. 1+0, 1+1, 2+1, 3,5+1 ve 4,5+1 olmak üzere beş ayrı daire seçeneği sunan Meydan Ardıçlı projesinde alışılagelmiş olan 3+1 ve 4+1 daireler yer almazken, fazladan altı metrekarelik odalarla konutlar çok daha kullanışlı hale geliyor. Proje, iki ila yedi kat arasında değişen yatay mimariye uygun bloklar şeklinde inşa ediliyor" dedi.
Vatandaşlık düzenlemesi ciddi katkı sağladı
'Meydan Ardıçlı' projesinde konutların yüzde 50'sinin satışının tamamlandığına dikkat çeken Tamer Özyurt, yabancı ilgisine de değindi. Özyurt "2019 yılı üçüncü çeyreğinde teslimlerine başlayacağımız projemizde konutların yüzde 50'si, ticari alanların yüzde 70'i satıldı. Projeye yabancı yatırımcıdan da yoğun ilgi geliyor. Yabancıların toplam satış içindeki payı yüzde 50'yi oluşturuyor. Yabancılar hem konut hem dükkan satın aldı. Vatandaşlık düzenlemesi de ticari alımlarda çok ciddi katkı sağladı. Düzenleme, yabancı yatırımcıyı konutun yanı sıra ticari mülk almaya da sevk etti. Böylece yabancılar konut kadar ticari mülke de yatırım yapmaya başlamış oldu.
Teşviklerin sürekli hale gelmesi satışları artırır
2018 yılının genel bir değerlendirmesini yaparak, 2019 yılı öngörü ve beklentilerini de paylaşan Tamer Özyurt "2018, başlamış projelerin tamamlandığı ve firmaların satışlara odaklandığı bir yıl oldu. Geçtiğimiz yılın son çeyreği ile birlikte konut satışları düşmeye başlarken, bu trend 2018'in ilk üç çeyreğinde de devam etti. Ancak sektörün toparlanma sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Büyümenin devam etmesi için inşaat sektörüne verilen desteklerin artmasını bekliyoruz. Birtakım çalışmaların yapıldığını biliyoruz ancak teşvik ve desteklerin sürekli hale getirilmesi ivmede ciddi artış yaratır. Yılın 10 ayında yabancılara yapılan konut satışı 30 bin 431. Hesaplamalar bize kasım ve aralık aylarında toplam 9 bin adet civarı bir satış gerçekleşirse, yabancıya yıllık konut satış rakamının 40 bine ulaşabileceğini gösteriyor" diye konuştu.
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