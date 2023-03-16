Meyer-Landrut: Türkiye'ye olan desteğimizi devam ettirmek istiyoruz

Meyer-Landrut, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde BM Dünya Gıda Programı tarafından oluşturulan mobil aşevini ziyaretinin ardından gazetecilere, şehirde tahayyül edilemeyecek ancak gözünüzle görünce algılanabilecek bir yıkımın olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın, iki depremin de merkezi olduğunu anımsatan Meyer-Landrut, "Öncelikle sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı dilemek istiyorum. Aynı zamanda yaralananlara, evlerini ve geçim kaynaklarını kaybedenlere geçmiş olsun." dedi.

Şehirde konteyner kent ve çadır kent gibi çeşitli yerleri görme imkanı bulduğunu dile getiren Meyer-Landrut, "Avrupa Birliği'nin sağladığı 500 konteynerden oluşan barınma yerini gördüm. Dünya Gıda Programı'nın tamamen başka bir boyutta gıda alanında yaptığı çalışmaları görmek için aşevindeyiz. Gıda insanların en temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Gördüğüm bu aşevinden gerçekten çok etkilendim. Bu aşevi bölgede Dünya Gıda Programı'nın desteklediği aşevlerinden sadece bir tanesi." diye konuştu.

Meyer-Landrut, deprem bölgelerinde acil insani ihtiyaçları karşılamak için uluslararası toplum, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının birlikte çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu ihtiyaçlara destek olmaya devam edeceğiz. Avrupa Birliği sadece şimdi değil, daha ileride de bu desteği sağlamaya devam etmek, Türkiye'nin rehabilitasyonunu yeniden yapılandırma süreçlerinde de destekçisi olmak istiyor. Bu amaçla da 20 Mart Pazartesi günü bir donörler konferansı düzenleniyor. Türkiye'ye destek olmak isteyenler bu konferansta bir araya gelecekler. O yüzden buraya yaptığım ziyaret sadece bugünkü ihtiyaçları görmek için değil. Altyapı ihtiyaçları, geleceğe yönelik olarak iş dünyasının ihtiyaçları nelerdir, yeniden yapılandırma, yeniden inşa için ne tür ihtiyaçlar vardır. İleriye yönelik ihtiyaçları görmek için buradayım. Vali, belediye başkanı, iş dünyasıyla toplantılar yaptım ki spesifik ihtiyaçlar nedir, bunları en iyi şekilde anlayayım. Elimizdeki imkanları gerçekten etkili bir şekilde seferber ederek bu desteği sağlayabilelim."

-"Nakit temelli transfere geçiş yaparak desteğimizi sürdürmek istiyoruz"

BM Dünya Gıda Programı Acil Durum Koordinatörü Aymen Elamin ise Kahramanmaraş'ta yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gıdanın temel bir ihtiyaç olduğunu ve bunu sağlamak için bölgede çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Elamin, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 1 milyon kişiye gıda sağladık. Bunu da farklı modelitelerle devam ettirmek için çalışmalarımız sürüyor. Burada bir mobil mutfak üzerinden bu hizmeti veriyoruz. Daha sonradan da nakit temelli transfere geçiş yaparak desteğimizi sürdürmek istiyoruz ki insanlar gıdaya erişebilsin. Burada kurduğumuz sisteme çok büyük önem veriyoruz. Bundan sonra da başka ortaklıkları kurmayı da ilgiyle bekliyoruz."

Meyer-Landrut daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünde Avrupa Birliği tarafından oluşturulan konteyner kent alanında incelemede bulundu. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü de makamlarında ziyaret eden Meyer-Landrut, kentte depremin ardından yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Meyer-Landrut'a, Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürlüğü (ECHO) Türkiye Başkanı Devrig Velly ve beraberindeki heyet eşlik etti.