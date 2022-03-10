Mezar soyguncularına suç üstü

DHA 10 Mart 2022 Perşembe 17:21 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 17:21

Olay, Bolvadin ilçesi Şıhlar Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Gece saatlerinde devriye görevi yapan bekçiler, mezarlıkta kendilerini görünce kaçan şüphelileri fark etti. Takip sonrası şüphelilerden M.G. mezarlıkta, M.Ş. ise yakındaki bir evin bahçesinde yakalandı. Bölgede araştırma yapan bekçiler, 2 mezar ortasındaki ağacın altının define amacıyla kazma ve kürekle kazıldığını tespit etti. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinde, yanlarında 2 kişinin daha olduğunu belirtti. Polis, H.B. ile M.A.D.'yi evinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor. (DHA)