Mezarlıkta, ağaca asılı cesedi bulundu
Kayseri'de Cafer Ö.'nün (35), mezarlıkta ağaca asılı cesedi bulundu. İntihar ettiği sanılan Cafer Ö.'nün cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.
- DHA
Olay, bu sabah Küçükali Mahallesinde bulunan Şehir Mezarlığı 1'inci kapıda meydana geldi. Mezarlık çevresinde cevşen ve Yasin-i şerif satarak geçimini sağlayan Cafer Ö., mezarlıkta vatandaşlar tarafından ağaca asılı bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İntihar ettiği tahmin edilen Cafer Ö.'nün cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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