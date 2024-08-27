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Mezarlıkta kan donduran olay: Poşetten bebek cesedi çıktı

Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde mezar ziyaretine gelen bir vatandaş, mezarlığın yanında poşete sarılı hayvan leşi olduğunu düşündüğü bir cisim gördü. Olayı yetkililere bildiren vatandaş, ekiplerin poşete sarılı halde bebek cesedi bulduğunu bildirdi.

IHA27 Ağustos 2024 Salı 14:54 - Güncelleme:
Mezarlıkta kan donduran olay: Poşetten bebek cesedi çıktı
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Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden büyüklerinin mezarını ziyarete gelen bir vatandaş, mezarlığın yanında poşete sarılı hayvan leşi olduğunu düşündüğü bir cisim gördü. Şahıs durumu Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, toprağı kazdığında poşete sarılan cismin bebek cesedi olduğunu tespit ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çalışma yaparak poşete atılarak toprağa gömülen bebek cesedini bulunduğu yerden çıkardı. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

"LEŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Kabir ziyareti için mezarlığa geldiğini aktaran vatandaş, "Mezarlığın duvarının yıkıldığını fark ettim. Babama ve amcama dua okudum. Duaları okuduktan sonra mezarlığın yanında hayvan leşi olduğunu düşündüm. Korktum da işin aslında. Amcamın oğlunu aradım ve buradaki leşi çıkartalım dedim. Annem rahatsız olduğu için o gün oradan çıkartamadık. Ertesi gün annemi tekrar hastaneye götürdüm ondan sonra tekrardan mezarlığa gelecektim. Mezarlıklar müdürünü arayarak bizim mezarlığın duvarını yıktıklarını ve bir tane de leş olduğunu söyledim. Sağ olsun o da ekiplere söyledi. Ekiplerle birlikte buraya geldiğimizde ekipler bakınca bana bebek cesedi olduğunu söyledi. Bizde hemen jandarma ekiplerine bildirdik" dedi.

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