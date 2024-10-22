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Mezarlıkta öldürülen anne ve iki kızı defnedildi

Adana'daki mezarlıkta tabancayla vurulan anne ve iki kızının cenazeleri toprağa verildi.

AA22 Ekim 2024 Salı 16:11 - Güncelleme:
Mezarlıkta öldürülen anne ve iki kızı defnedildi
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Buruk Mezarlığı'nda dün tabancayla vurularak öldüren Güldane Gerçek (20), ablası Gaye (22) ve annesi Şenay Gerçek'in (44) cenazelerinin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıçam ilçesinde dün, Güldane Gerçek (20), 24 Ağustos'ta intihar eden daha önce birlikte yaşadığı Muzaffer E'nin Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etmişti. Bu sırada Muzaffer E'nin babası Şemsettin E. (44), intihardan sorumlu tuttuğu Gerçek ile yanındaki ablası Gaye (22) ve annesi Şenay Gerçek'i (44) tabancayla ateş ederek öldürmüştü.

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