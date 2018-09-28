Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mezarlıkta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

İzmit'te, evinin yanında bulunan mezarda kenevir ekip, esrar sakladığı iddia edilen S.B., jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde, 2 şüphelinin üzerinde esrar ele geçirildi. Şüphelilerin esrarı S.B.'den aldığını tespit eden jandarma, takibe başladı. Yaklaşık 1 ay süren takip ve çalışmaların ardından S.B.'nin uyuşturucu maddeyi Kurttepe Mahallesi'nde evinin yanındaki mezarlıkta yetiştirdiği tespit edildi. Jandarma, S.B.'nin evinde yaptığı aramada 21 gram kenevir tohumu, 1 av tüfeği ele geçirdi. S.B.'nin evinin yakınlarında bulunan mezarda kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu maddeleri burada gizlediği tespit edildi. Mezarda yapılan aramada ise 345 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.B., jandarmadaki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA