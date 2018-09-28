Mezarlıkta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı
İzmit'te, evinin yanında bulunan mezarda kenevir ekip, esrar sakladığı iddia edilen S.B., jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
- DHA
Jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde, 2 şüphelinin üzerinde esrar ele geçirildi. Şüphelilerin esrarı S.B.'den aldığını tespit eden jandarma, takibe başladı. Yaklaşık 1 ay süren takip ve çalışmaların ardından S.B.'nin uyuşturucu maddeyi Kurttepe Mahallesi'nde evinin yanındaki mezarlıkta yetiştirdiği tespit edildi. Jandarma, S.B.'nin evinde yaptığı aramada 21 gram kenevir tohumu, 1 av tüfeği ele geçirdi. S.B.'nin evinin yakınlarında bulunan mezarda kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu maddeleri burada gizlediği tespit edildi. Mezarda yapılan aramada ise 345 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.B., jandarmadaki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.