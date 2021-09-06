İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2021 Pazartesi / 29 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2826
  • EURO
    9,8391
  • ALTIN
    485.546
  • BIST100
    1474.72
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mezbahaya götürülen inek trafiği birbirine kattı
Güncel

Mezbahaya götürülen inek trafiği birbirine kattı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, mezbahaya götürülmek için kamyona bindirilirken kaçan inek, 4 saat sonra yakalandı.

AA6 Eylül 2021 Pazartesi 19:24 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 19:24
ABONE OL

Kesim için mezbahaya götürülmek istenen inek, kamyona bindirilmeden önce sahibinin elinden kaçarak Keşan-Gelibolu kara yolunda bariyerlere sıkıştı.

Polis ekipleri yolda önlem alırken hayvan, Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilmeye çalışıldı.

Bir süre sonra bulunduğu yerden çıkan ancak kaçmaya başlayan inek Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bahçesine girdi.

Veterinerler tarafından toplamda 4 uyuşturucu iğne atılan inek, 4 saatlik kovalamaca sonunda bayıldıktan sonra yakalandı.

İnek, daha sonra kamyona bindirilerek mezbahaya götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.