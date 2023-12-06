Mezitli Belediyesi'nde olmayan kadroya atama skandalı

Sayıştay Başkanlığı, Mersin'in Mezitli Belediyesi ile ilgili hazırladığı raporda, CHP'li Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın, 'Norm Kadro Yönetmeliği'nde yer almayan, 'genel koordinatör' unvanı adı altında sözleşmeli personelin, 'müdür' ve 'şef' gibi yönetici olarak görevlendirdiği ortaya çıktı.

'ÖDEME EMRİ' VERMİŞ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Raporda; "Belediye başkanı oluruyla; mevzuatta yeri olmayan ancak uygulamada hiyerarşik olarak müdür veya şef gibi yönetici kadrolarıyla aynı konuma denk gelen 'genel koordinatör' unvanıyla kadrosu sözleşmeli olan personel görevlendirilmiş olup: bu kişilerin ihale yetkilisi olarak bazı işlemlere imza attığı, birim yetkilisi sıfatıyla taşınır talep ettiği ve bazı ödeme emri belgelerine gerçekleştirme görevlisi olarak imza attığı tespit edilmiştir" ifadesi yer aldı. Mezitli Belediyesi'ndeki usulsüzlükler bununla da sınırlı kalmadı. Belediyede dolu olan kadrolara atama yapıldığı da ortaya çıktı. Sayıştay'ın raporuna göre; belediyede 2 başkan yardımcısı ve 2 müdür kadrosu dolu olmasına rağmen, başka birimlerde görev yapan personelin, uzun süreli olarak vekalet müessesi mantığına aykırı olarak görevlendirildiği vurgulandı.

AYNI KOLTUĞU PAYLAŞMIŞLAR

Raporda; "Dolu olan kadrolardaki personelin ise, asıl kadrosu dışındaki işlerde görevlendirildiği görülmüştür. Aynı kadroyu birden fazla personel işgal ettiği için yetki belirsizliğine sebep olma riski taşımaktadır" denildi.

'PERSONELE ÖDEME YAPMADIK'

Mezitli Belediyesi, söz konusu durumla ilgili olarak; ihtiyaç doğrultusunda bazı personellerin görevlendirildiği ve bunlara herhangi bir ödeme yapılmadığı savunması da yine raporda yer aldı. Ancak Sayıştay, konunun fazla ödemeye ilişkin olmadığı, personel yönetiminin verimli kullanılmasıyla ilgili olduğu uyarısını belediyeye ilettiği bildirildi.