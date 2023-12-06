İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2023 Çarşamba / 24 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9448
  • EURO
    31,2857
  • ALTIN
    1882.75
  • BIST100
    8057.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mezitli Belediyesi'nde olmayan kadroya atama skandalı
Güncel

Mezitli Belediyesi'nde olmayan kadroya atama skandalı

Mersin'in CHP'li Mezitli Belediyesi'nde olmayan kadroya ‘genel koordinatör' sıfatıyla ataması yapılan kişilerin, ‘ihale yetkilisi' olarak bazı işlemlere imza attığı ortaya çıktı. Detaylar Sayıştay'ın raporunda yer aldı.

Akşam Gazetesi6 Aralık 2023 Çarşamba 08:57 - Güncelleme:
Mezitli Belediyesi'nde olmayan kadroya atama skandalı
ABONE OL

Sayıştay Başkanlığı, Mersin'in Mezitli Belediyesi ile ilgili hazırladığı raporda, CHP'li Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın, 'Norm Kadro Yönetmeliği'nde yer almayan, 'genel koordinatör' unvanı adı altında sözleşmeli personelin, 'müdür' ve 'şef' gibi yönetici olarak görevlendirdiği ortaya çıktı.

'ÖDEME EMRİ' VERMİŞ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Raporda; "Belediye başkanı oluruyla; mevzuatta yeri olmayan ancak uygulamada hiyerarşik olarak müdür veya şef gibi yönetici kadrolarıyla aynı konuma denk gelen 'genel koordinatör' unvanıyla kadrosu sözleşmeli olan personel görevlendirilmiş olup: bu kişilerin ihale yetkilisi olarak bazı işlemlere imza attığı, birim yetkilisi sıfatıyla taşınır talep ettiği ve bazı ödeme emri belgelerine gerçekleştirme görevlisi olarak imza attığı tespit edilmiştir" ifadesi yer aldı. Mezitli Belediyesi'ndeki usulsüzlükler bununla da sınırlı kalmadı. Belediyede dolu olan kadrolara atama yapıldığı da ortaya çıktı. Sayıştay'ın raporuna göre; belediyede 2 başkan yardımcısı ve 2 müdür kadrosu dolu olmasına rağmen, başka birimlerde görev yapan personelin, uzun süreli olarak vekalet müessesi mantığına aykırı olarak görevlendirildiği vurgulandı.

AYNI KOLTUĞU PAYLAŞMIŞLAR

Raporda; "Dolu olan kadrolardaki personelin ise, asıl kadrosu dışındaki işlerde görevlendirildiği görülmüştür. Aynı kadroyu birden fazla personel işgal ettiği için yetki belirsizliğine sebep olma riski taşımaktadır" denildi.

'PERSONELE ÖDEME YAPMADIK'

Mezitli Belediyesi, söz konusu durumla ilgili olarak; ihtiyaç doğrultusunda bazı personellerin görevlendirildiği ve bunlara herhangi bir ödeme yapılmadığı savunması da yine raporda yer aldı. Ancak Sayıştay, konunun fazla ödemeye ilişkin olmadığı, personel yönetiminin verimli kullanılmasıyla ilgili olduğu uyarısını belediyeye ilettiği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.