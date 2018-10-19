Mezoterapi ile daha güçlü saçlara sahip olmak mümkün
Saç dökülmesi görsel bir problemdir ve insanların psikolojisini olumsuz etkiler. Bu nedenle, insanlar bu durumun önüne geçebilmek için çeşitli yöntemlere başvururlar.
Mezoterapi sayesinde saç dökülmesi durdurulabilir. Aynı zamanda mezoterapi ile birlikte saçlı deri beslenir ve saçlar güçlenir. Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Rengin Türkgüler, saç mezoterapisi hakkında merak edilenleri açıkladı.
SAÇ MEZOTERAPİSİ SAÇLARI BESLER VE GÜÇLENDİRİR
Mezoterapi, saç dökülmesini durduran ve saçların yeniden güçlü, sağlıklı ve kalın durmasını sağlayan bir tedavi yöntemidir. Saçlardaki dökülmeler genetik yatkınlıktan strese kadar birçok etkenden kaynaklanabilir. Bununla birlikte zaman içerisinde saçlar iyi beslenmezse zayıflayabilir.
Mezoterapi saçların büyümesini teşvik etmek için kafa derisini derinlemesine besler ve nemlendirir. Saç incelmelerinde ve dökülmelerinde kullanılan bu tedavi yöntemi ayrıca saç derisini besleyerek saçları güçlendirir. Mezoterapi, hasarlı dokuları ve kafa derisini iyileştirebilme özelliğine sahiptir. Böylece yeni saçlar sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde büyür.
Saç foliküllerinin saç hücrelerine ihtiyaç duyması ve tüm bileşenlerin kafa derisine gönderilmesinden dolayı enjeksiyon yöntemi ile yüksek oranlarda başarı elde edilir. Saç dökülmesinin yanı sıra, zarar görmüş saçların canlılığını önleme, sağlığı yeniden sağlama ve yeniden yapılanma sağlar.
SAÇ MEZOTERAPİSİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?
Saç mezoterapisinde kullanılan mezoterapi karışımı deri altına çok ince iğneler aracılığı ile gönderilir. Mezoterapi öncesi uygulanacak PRP yöntemi ile birlikte saç kökleri daha güçlenir. Bu sayede canlanan saç köklerine ayrıca uygulanan mezoterapi başarı şansını belirgin olarak artırır. Mezoterapinin birçok avantajı vardır. Bu avantajlardan bazıları şunlardır:
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Kılların ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineraller saç derisine veya saç foliküllerine enjekte edilebilir.
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Saç dökülmesi kısa sürede durdurulabilir.
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Kıllar daha sağlıklı, daha parlak ve daha canlı görünmektedir.
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Uygulamanın yan etkilerinin olmamaktadır.
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Saç köklerinin belirli dönemlerle doğrudan saç köklerine enjekte edilebilir olması gereken bileşenler
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Uygulama sonucunda yüksek başarı oranı görülmektedir.
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