Mezrada mahsur kalan çobanlar 4 saat süren çalışmayla kurtarıldı

AA 28 Ocak 2022 Cuma 10:33 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 10:33

İlçe Özel İdaresi ekipleri, çobanlık yapan Ali Durna ve Hüseyin Aslan'ın, hayvanların bulunduğu Sarayözü köyü Alıçlıçukur mevkisinde mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmayla yolu açan ekipler, ulaştıkları çobanları köye götürdü.

Ali Durna, AA muhabirine, 300 küçükbaş ve 100 büyükbaş hayvanla mahsur kaldıklarını söyleyerek, "Çok uzun zamandır bu kadar yoğun karla karşılaşmadık. Hayvanlarımızın ve bizim yiyeceğimiz bitti. Susuz kaldığımız için koyunlarımızda kuzu atma olayı oldu. Köyümüze uzaklığımız yaklaşık 7 kilometre. Kendi imkanlarımızla 100 metre gidemedik. Allah razı olsun devletimizden, gelip bizleri buradan kurtardılar." ifadelerini kullandı.

Sarayözü Muhtarı Saniye Altun ise kar sonucu yolun kapanması üzerine yardım istediklerini dile getirerek, "İlçe Özel İdaresi ekipleri gelerek yolumuzu açtı, vatandaşlarımızı kurtardık. Yardımlarından dolayı devletimize teşekkür ederim." dedi.