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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

28 Eylül 2022 Çarşamba 16:54 - Güncelleme:
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Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yükselten adımları, gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması, yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bölgeye etkileri. Milli Güvenlik Kurulu, kritik başlıklarla Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda Yunanistan'ın gerilimi artıran adımları kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Ege'deki adaların uluslararası hukuk çiğnenerek silahlandırılması ve Yunanistan'daki Amerikan üslerinin artması başta olmak üzere son gelişmeler değerlendirilecek.

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları da kurulun gündeminde yer alacak. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde devam eden mevcut operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak. Ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş. Son olarak esir takasında kritik rol oynayan Ankara'nın diplomatik girişimleri devam ediyor. MGK'da, savaşın etkileri, tahıl koridoru anlaşmasının takibi ve ateşkes çabaları gözden geçirilecek.

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