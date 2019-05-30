MGK toplantısı sona erdi! Doğu Akdeniz'de oldubittilere izin verilmeyeceK
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan toplantı 3,5 saat sürdü, yazılı açıklama bekleniyor.
Milli Güvenlik Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pençe Harekatı'nın kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi.
Doğu Akdeniz'de oldubittilere izin verilmeyeceği açıklmasında bulunuldu.
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