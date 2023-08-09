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MGK'da duygusal anlar: Başkan Erdoğan sarılarak teselli etti

Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) emekliye sevk edilen, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) son kez katıldı. Başkan Erdoğan, hizmetlerinden dolayı kendisine hediyeler takdim edilirken duygusal anlar yaşayan Avsever'e sarılarak 'Kendisi duygulandı, biz de duygulandık. Sağ ol' dedi.

9 Ağustos 2023 Çarşamba 23:55 - Güncelleme:
MGK'da duygusal anlar: Başkan Erdoğan sarılarak teselli etti
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Başkan Erdoğan başkanlığındaki MGK, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Son kez MGK toplantısına katılan ve 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e Başkan Erdoğan tarafından saat ve çini hediye edildi.

ERDOĞAN SARILARAK TESELLİ ETTİ

Konuşmasında askerliğe 1971 yılında başladığını söyleyen Avsever, bir askerin gelebileceği en üst seviyeye geldiğini, bu şura ile emekliye ayrıldığını belirterek, Erdoğan'a teşekkür etti. Konuşması sırasında duygulanan Avsever'e sarılan Erdoğan, "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık. Sağ ol" ifadelerini kullandı.

Orgeneral Atilla Gülan ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 47 sene hizmet verdiğini, Avsever'in kendisinden daha fazla hizmetinin olduğunu dile getirerek, görevini en üst düzeyde bıraktığı için onurlu ve gururlu olduğunu kaydetti. Gülan, destekleri için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Musa Avsever

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