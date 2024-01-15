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MHP 55 başkan adayını daha açıkladı

MHP, Elazığ, Isparta ve Kars ile birlikte 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı.

15 Ocak 2024 Pazartesi 12:17 - Güncelleme:
MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında Elazığ, Isparta ve Kars belediye başkan adaylarının da yer aldığı 55 kişilik aday listesini açıkladı.

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 il, 10 büyükşehir ilçe, 42 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi.

MHP, Elazığ'da Murat Aygen, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın, Kars'ta Ötügen Senger'i il belediye başkan adayı olarak duyurdu.

MHP'den yapılan açıklamaya göre adaylar şu şekilde:

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