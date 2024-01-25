MHP, 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 8. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 2 İlçe Belediye 52 Belde Belediye Başkan olmak üzere toplam 55 adayın daha isimlerini açıkladı.
Bugün açıklanan adaylar şu şekilde:
|BÜYÜKŞEHİR
|İLÇE
|BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
|1
|İZMİR
|TİRE
|ARİF DEMİRKAN
İL
|İLÇE
|BELDE
|BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
|2
|ÇANAKKALE
|ECEABAT
|HAKAN ELİK
|3
|NEVŞEHİR
|HACIBEKTAŞ
|HULİSİ KURT
|4
|ÇORUM
|MERKEZ
|DÜVENCİ
|İSMAİL TÜRK
|5
|ÇORUM
|ORTAKÖY
|AŞDAVUL
|ERTUĞRUL ÇALIŞKAN
|6
|GÜMÜŞHANE
|MERKEZ
|ARZULARKABAKÖY
|ÇETİN RIZA TANIŞ
|7
|GÜMÜŞHANE
|KELKİT
|SÖĞÜTLÜ
|İSA KOÇ
|8
|NEVŞEHİR
|ACIGÖL
|KARAPINAR
|CAFER SOYLU
|9
|NEVŞEHİR
|ACIGÖL
|TATLARİN
|ERCAN SELVİ
|10
|NEVŞEHİR
|AVANOS
|ÇALIŞ
|MUSTAFA DEMİR
|11
|NEVŞEHİR
|AVANOS
|KALABA
|MUSTAFA KÖROĞLU
|12
|NEVŞEHİR
|AVANOS
|ÖZKONAK
|MAHMUT TÜRKKAN
|13
|NEVŞEHİR
|DERİNKUYU
|YAZIHÜYÜK
|BURHANETTİN KARAKETİR
|14
|NEVŞEHİR
|ÜRGÜP
|ORTAHİSAR
|ALİ İHSAN ÖZENLİ
|15
|NEVŞEHİR
|MERKEZ
|ÇAT
|ZÜBEYİR KALAY
|16
|NEVŞEHİR
|MERKEZ
|GÖRE
|İSMAİL GÜZEL
|17
|NEVŞEHİR
|MERKEZ
|GÖREME
|ÖMER EREN
|18
|NEVŞEHİR
|MERKEZ
|KAVAK
|FERİDUN BAĞCI
|19
|NEVŞEHİR
|MERKEZ
|KAYMAKLI
|HARUN ÇEKİÇ
|20
|NEVŞEHİR
|MERKEZ
|NAR
|MELİKE UÇAR
|21
|NEVŞEHİR
|MERKEZ
|SULUSARAY
|FATİH KALKAN
|22
|NEVŞEHİR
|MERKEZ
|UÇHİSAR
|ABDULLAH ÇAMCI
|23
|TOKAT
|ALMUS
|AKARÇAY GÖRÜMLÜ
|ATİLLA ÇOBAN
|24
|TOKAT
|ALMUS
|ATAKÖY
|KÜRŞAT ALPEREN
|25
|TOKAT
|ALMUS
|ÇEVRELİ
|SADİ ERTAN SOYSAL
|26
|TOKAT
|ALMUS
|GÖLGELİ
|KORAY ERMAN
|27
|TOKAT
|ALMUS
|KINIK
|ENES TALAY
|28
|TOKAT
|BAŞÇİFTLİK
|HATİPLİ
|CANSOY ERASLAN
|29
|TOKAT
|ERBAA
|GÖKAL
|OSMAN AKBULUT
|30
|TOKAT
|ERBAA
|KARAYAKA
|AYKUT SEFA BAŞAR
|31
|TOKAT
|ERBAA
|TANOBA
|VURAL ÖZDEMİR
|32
|TOKAT
|MERKEZ
|ÇAMLIBEL
|MURAT ALPER
|33
|TOKAT
|MERKEZ
|ÇAT
|RAMAZAN ALTUN
|34
|TOKAT
|MERKEZ
|EMİRSEYİT
|HÜSEYİN SAĞDIÇ
|35
|TOKAT
|MERKEZ
|GÜRYILDIZ
|MUSTAFA ÖZER
|36
|TOKAT
|NİKSAR
|GÖKÇELİ
|FERHAT ÖZGÜL
|37
|TOKAT
|NİKSAR
|GÜRÇEŞME
|ALPEREN MUSTAFA ÖZATA
|38
|TOKAT
|NİKSAR
|SERENLİ
|NURETTİN KELEŞ
|39
|TOKAT
|NİKSAR
|YAZICIK
|MEHMET ALKIN
|40
|TOKAT
|NİKSAR
|YOLKONAK
|SÜLEYMAN ÖZGÜR
|41
|TOKAT
|PAZAR
|ÜZÜMÖREN
|BEKİR ÖNCÜ
|42
|TOKAT
|REŞADİYE
|BAYDARLI
|ERSOY DEMİR
|43
|TOKAT
|REŞADİYE
|BEREKETLİ
|NECAATTİN ŞAHİN
|44
|TOKAT
|REŞADİYE
|BOZÇALI
|OSMAN BAYHAN
|45
|TOKAT
|REŞADİYE
|CİMİTEKKE
|SALİH KOÇ
|46
|TOKAT
|REŞADİYE
|DEMİRCİLİ
|İSMET ŞAHİN
|47
|TOKAT
|REŞADİYE
|HASANŞEYH
|GÖKHAN KESKİN
|48
|TOKAT
|TURHAL
|ŞENYURT
|MUAMMER BAY
|49
|OSMANİYE
|MERKEZ
|CEVDETİYE
|ÖMER VARIŞLI
|50
|OSMANİYE
|DÜZİÇİ
|ATALAN
|SÜLEYMAN YILDIRIM
|51
|OSMANİYE
|DÜZİÇİ
|BÖCEKLİ
|İBRAHİÇ ÇERÇİ
|52
|OSMANİYE
|DÜZİÇİ
|ELLEK
|RECEP SOY
|53
|OSMANİYE
|DÜZİÇİ
|YARBAŞI
|ALİ GÜZEL
|54
|OSMANİYE
|SUMBAS
|MEHMETLİ
|İBRAHİM ÇALIK
|55
|OSMANİYE
|TOPRAKKALE
|TÜRKMEN
|VELİ FİDAN