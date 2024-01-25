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MHP, 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 8. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 2 İlçe Belediye 52 Belde Belediye Başkan olmak üzere toplam 55 adayın daha isimlerini açıkladı.

25 Ocak 2024 Perşembe 13:22 - Güncelleme:
MHP, 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı
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MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 8. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 2 İlçe Belediye 52 Belde Belediye Başkan olmak üzere toplam 55 adayın daha isimlerini açıkladı.

Bugün açıklanan adaylar şu şekilde:

BÜYÜKŞEHİRİLÇEBELEDİYE BAŞKAN ADAYI
1İZMİRTİREARİF DEMİRKAN

İL		İLÇEBELDEBELEDİYE BAŞKAN ADAYI
2ÇANAKKALEECEABATHAKAN ELİK
3NEVŞEHİRHACIBEKTAŞHULİSİ KURT
4ÇORUMMERKEZ DÜVENCİİSMAİL TÜRK
5ÇORUMORTAKÖYAŞDAVULERTUĞRUL ÇALIŞKAN
6GÜMÜŞHANEMERKEZ ARZULARKABAKÖYÇETİN RIZA TANIŞ
7GÜMÜŞHANEKELKİTSÖĞÜTLÜİSA KOÇ
8NEVŞEHİR ACIGÖLKARAPINARCAFER SOYLU
9NEVŞEHİR ACIGÖLTATLARİNERCAN SELVİ
10NEVŞEHİRAVANOS ÇALIŞMUSTAFA DEMİR
11NEVŞEHİRAVANOSKALABAMUSTAFA KÖROĞLU
12NEVŞEHİRAVANOSÖZKONAKMAHMUT TÜRKKAN
13NEVŞEHİRDERİNKUYUYAZIHÜYÜKBURHANETTİN KARAKETİR
14NEVŞEHİRÜRGÜPORTAHİSARALİ İHSAN ÖZENLİ
15NEVŞEHİRMERKEZÇATZÜBEYİR KALAY
16NEVŞEHİRMERKEZGÖREİSMAİL GÜZEL
17NEVŞEHİRMERKEZGÖREMEÖMER EREN
18NEVŞEHİRMERKEZKAVAKFERİDUN BAĞCI
19NEVŞEHİRMERKEZKAYMAKLIHARUN ÇEKİÇ
20NEVŞEHİRMERKEZNARMELİKE UÇAR
21NEVŞEHİRMERKEZSULUSARAYFATİH KALKAN
22NEVŞEHİRMERKEZUÇHİSARABDULLAH ÇAMCI
23TOKATALMUSAKARÇAY GÖRÜMLÜATİLLA ÇOBAN
24TOKATALMUSATAKÖYKÜRŞAT ALPEREN
25TOKATALMUSÇEVRELİSADİ ERTAN SOYSAL
26TOKATALMUSGÖLGELİKORAY ERMAN
27TOKATALMUSKINIKENES TALAY
28TOKATBAŞÇİFTLİKHATİPLİCANSOY ERASLAN
29TOKATERBAAGÖKALOSMAN AKBULUT
30TOKATERBAAKARAYAKAAYKUT SEFA BAŞAR
31TOKATERBAATANOBAVURAL ÖZDEMİR
32TOKATMERKEZÇAMLIBELMURAT ALPER
33TOKATMERKEZÇATRAMAZAN ALTUN
34TOKATMERKEZEMİRSEYİTHÜSEYİN SAĞDIÇ
35TOKATMERKEZGÜRYILDIZMUSTAFA ÖZER
36TOKATNİKSARGÖKÇELİFERHAT ÖZGÜL
37TOKATNİKSARGÜRÇEŞMEALPEREN MUSTAFA ÖZATA
38TOKATNİKSARSERENLİNURETTİN KELEŞ
39TOKATNİKSARYAZICIKMEHMET ALKIN
40TOKATNİKSARYOLKONAKSÜLEYMAN ÖZGÜR
41TOKATPAZARÜZÜMÖRENBEKİR ÖNCÜ
42TOKATREŞADİYEBAYDARLIERSOY DEMİR
43TOKATREŞADİYEBEREKETLİNECAATTİN ŞAHİN
44TOKATREŞADİYEBOZÇALIOSMAN BAYHAN
45TOKATREŞADİYECİMİTEKKESALİH KOÇ
46TOKATREŞADİYEDEMİRCİLİİSMET ŞAHİN
47TOKATREŞADİYEHASANŞEYHGÖKHAN KESKİN
48TOKATTURHALŞENYURTMUAMMER BAY
49OSMANİYEMERKEZCEVDETİYEÖMER VARIŞLI
50OSMANİYEDÜZİÇİATALANSÜLEYMAN YILDIRIM
51OSMANİYEDÜZİÇİBÖCEKLİİBRAHİÇ ÇERÇİ
52OSMANİYEDÜZİÇİELLEKRECEP SOY
53OSMANİYEDÜZİÇİYARBAŞIALİ GÜZEL
54OSMANİYESUMBAS MEHMETLİ İBRAHİM ÇALIK
55OSMANİYETOPRAKKALETÜRKMENVELİ FİDAN
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