MHP: 6'lı masa iftira kampanyalarıyla çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir

Büyükataman yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ilk anından itibaren devletin tüm görevlilerinin afet bölgesine sevk edildiğini belirtti.

Depremin ilk günü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla parti heyetinin, deprem bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere görevlendirildiğini aktaran Büyükataman, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının da bölgede önemli çalışmalar yaptığını anlattı.

Büyükataman, devletin ve milletin asrın felaketinin yaralarını sarmak için olağanüstü bir fedakarlık ve gayretle çalışmalarını sürdürürken, FETÖ tarafından yönlendirilen bir takım yayın organlarının, devleti hedef almaya ve milleti bölmeye yönelik bir iftira kampanyası başlattığını öne sürdü.

Türkiye tek vücut olmuş felaketin yaralarını sarmaya çalışırken altılı masa ortaklarının enkazların üzerinde siyaset yapmaktan ve toplumu kutuplaştırıcı açıklamalardan geri durmayarak "devlet yok" algısını oluşturmaya çalıştığını iddia eden Büyükataman, şunları kaydetti:

"İnsanlar enkaz altında kurtarılmayı beklerken Kılıçdaroğlu, 'iktidarla hizaya gelmem.' diyerek şov yapmış ve çok geçmeden Diyarbakır'da Pervin Buldan ile beraber açıklama yaparak HDP ile aynı hizaya gelmiştir. İP Genel Başkanı Meral Akşener, 'bugün bu karmaşanın temel problemi tek adam sistemidir.' sözleriyle bozguncu kervana dahil olmuştur. Altılı masa, milletimizin yardımına koşmak, çözüm üretmek, yardım etmek yerine iftira kampanyalarıyla enkazların üzerinden ellerini ovuşturarak oy hesabı yapmış ve çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir.

Ülkücü hareket en başından beri tüm imkanlarıyla sahada vatandaşlarımızın derdine derman olmak için ter dökerken zillet masası ve Ali Babacan insanlarımızın acılarını sömürerek oy devşirmeye niyetlenecek kadar alçalmıştır."

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "sosyal medya şovmenlerinin yalan haberlerinin, arama kurtarma çalışmalarını aksattığını, insanların canına mal olacak boyutlara ulaştığını" savundu. Büyükataman, şöyle devam etti:

"Acılarımız üzerinden oy devşirmeye, fitne çıkarmaya, toplumu kutuplaştırmaya, kahramanlarımızın emeklerini heba etmeye çalışan zillet paydaşları şunu iyi bilmelidir, Türk milleti, her şart altında bir ve beraberdir. Son olarak yaşadığımız büyük felaketin ardından omuz omuza tam bir seferberlik halinde deprem bölgelerine koşması da bunun en güzel örneklerindendir. MHP ilk andan itibaren olduğu gibi devletimizin kurumlarıyla ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde deprem bölgelerine koşmaya, vatandaşlarımızla tek yürek olup yaralarını sarmaya devam edecektir. Sosyal medya şarlatanlarını, emek hırsızlarını, toplumu bölüp enkaz altından oy çıkarmaya çalışan siyasileri, aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz. Her zaman olduğu gibi yine en güzel cevabı büyük Türk milleti verecektir."