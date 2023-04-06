MHP milletvekili aday listesi açıklandı!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimize takdim edeceğimiz aday listemizin çalışmaları tamamlanmıştır. Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu; gerek parti tabanının ve teşkilatlarımızın genel temayülünü, gerekse kamuoyunun beklentilerini dikkate alarak büyük bir ciddiyet ve titizlikle mesai sarf etmektedir. Seçim takvimi gereğince MHP'nin milletvekili aday listesine bugün nihai şekli verilecek ve 7 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak.

İŞTE İL İL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

ADANA

1. MUHARREM VARLI

2 AYŞE SİBEL ERSOY

3 MUSTAFA İZGİOĞLU

4 FİRDEVS CİNGÖZLER

5 ALEV ATAŞ

6 UĞUR ÖZTÜRK

7 BÜNYAMİN AVCI

8 YUSUF BAŞ

9 ADEM GÜNDOĞAN

10 AHMET REHA YERLEŞEN

11 ZEKERİYA SİVEREKLİ

12 HAKAN UYKIZ

13 ATİLLA DUYGUN

14 MAHMUT TÜLEK

15 TUFAN BİLEN

ADIYAMAN

1 İSMAİL GÜMÜŞ

2 FEVZİ ÖZTÜRK

3 AHMET BİLGİÇ

4 ASİYE BULUNDU

5 SIRAÇ ASLAN

AFYONKARAHİSAR

1 MEHMET TAYTAK

2 YÜCEL GENÇ

3 MEHMET EMRE DEMİRAL

4 MEHMET HAKAN ÇOLPAN

5 İSMAİL AYDOĞUŞ

6 MUSTAFA GÜLLÜ

AĞRI

1 SALİH EMİR MUTLUER

2 YASİN ÖZYALÇIN

3 KAHRAMAN HANBABA

4 İBRAHİM ARPACI

AMASYA

1 MEHMET SARI

2 MUSTAFA GÜÇYETMEZ

3 MURAT SUŞEHİRLİ