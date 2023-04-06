MHP milletvekili aday listesi açıklandı!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimize takdim edeceğimiz aday listemizin çalışmaları tamamlanmıştır. Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu; gerek parti tabanının ve teşkilatlarımızın genel temayülünü, gerekse kamuoyunun beklentilerini dikkate alarak büyük bir ciddiyet ve titizlikle mesai sarf etmektedir. Seçim takvimi gereğince MHP'nin milletvekili aday listesine bugün nihai şekli verilecek ve 7 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak.
İŞTE İL İL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
ADANA
1. MUHARREM VARLI
2 AYŞE SİBEL ERSOY
3 MUSTAFA İZGİOĞLU
4 FİRDEVS CİNGÖZLER
5 ALEV ATAŞ
6 UĞUR ÖZTÜRK
7 BÜNYAMİN AVCI
8 YUSUF BAŞ
9 ADEM GÜNDOĞAN
10 AHMET REHA YERLEŞEN
11 ZEKERİYA SİVEREKLİ
12 HAKAN UYKIZ
13 ATİLLA DUYGUN
14 MAHMUT TÜLEK
15 TUFAN BİLEN
ADIYAMAN
1 İSMAİL GÜMÜŞ
2 FEVZİ ÖZTÜRK
3 AHMET BİLGİÇ
4 ASİYE BULUNDU
5 SIRAÇ ASLAN
AFYONKARAHİSAR
1 MEHMET TAYTAK
2 YÜCEL GENÇ
3 MEHMET EMRE DEMİRAL
4 MEHMET HAKAN ÇOLPAN
5 İSMAİL AYDOĞUŞ
6 MUSTAFA GÜLLÜ
AĞRI
1 SALİH EMİR MUTLUER
2 YASİN ÖZYALÇIN
3 KAHRAMAN HANBABA
4 İBRAHİM ARPACI
AMASYA
1 MEHMET SARI
2 MUSTAFA GÜÇYETMEZ
3 MURAT SUŞEHİRLİ