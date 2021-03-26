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MHP Başkanlık Divanı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda Başkanlık Divanı belli oldu.

26 Mart 2021 Cuma 17:49 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 17:49
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1. Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Edip Semih Yalçın;

2. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Feti Yıldız;

3. Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Mustafa Kalaycı;

4. Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın İsmail Faruk Aksu;

5. Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın İsmail Özdemir;

6. Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Mevlüt Karakaya;

7. Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Kamil Aydın;

8. Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın İzzet Ulvi Yönter;

9. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Sadir Durmaz;

10. Aile, Kadın ve Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Pelin Yılık;

11. Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Yaşar Yıldırım;

12. Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Filiz Kılıç;

13. Parti Genel Sekreterliğine Sayın İsmet Büyükataman;

14. İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu, Genel Sekreter Yardımcılığına Sayın Tamer Osmanağaoğlu;

15. Siyasi ve Sosyal İşler İle Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına ise Sayın Bahadır Bumin Özarslan

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