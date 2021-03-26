MHP Başkanlık Divanı belli oldu

1. Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Edip Semih Yalçın;
2. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Feti Yıldız;
3. Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Mustafa Kalaycı;
4. Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın İsmail Faruk Aksu;
5. Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın İsmail Özdemir;
6. Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Mevlüt Karakaya;
7. Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Kamil Aydın;
8. Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın İzzet Ulvi Yönter;
9. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Sadir Durmaz;
10. Aile, Kadın ve Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Pelin Yılık;
11. Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Yaşar Yıldırım;
12. Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Filiz Kılıç;
13. Parti Genel Sekreterliğine Sayın İsmet Büyükataman;
14. İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu, Genel Sekreter Yardımcılığına Sayın Tamer Osmanağaoğlu;
15. Siyasi ve Sosyal İşler İle Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına ise Sayın Bahadır Bumin Özarslan